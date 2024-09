Hamilton doet boekje open over mentale gezondheid

Met zeven Formule 1-titels en meer dan honderd overwinningen hoort Lewis Hamilton bij de groten van de sport. De Brit heeft meerdere records op zijn naam en is een van de rijders die F1 kleur hebben gegeven. Zijn pad naar de koningsklasse van de autosport - én daarin - was niet altijd even gemakkelijk. In gesprek met de Sunday Times vertelt de coureur over zijn geschiedenis met mentale problemen.

"In mijn twintiger jaren heb ik het in bepaalde fases het heel lastig gehad. Ik bedoel, ik heb het mijn hele leven moeilijk gehad met mijn mentale gezondheid", vertelt een eerlijke Hamilton aan het Britse medium. "Depressies. Vanaf een heel jonge leeftijd [heb ik daar last van], ik was dertien volgens mij. Het [de oorzaak] was denk ik dat ik de druk vanuit het racen ervaarde en gepest werd op school. Ik had ook niemand om mee te praten. Ik heb een paar jaar geleden een keer met een vrouw gepraat, maar dat werkte niet goed. Ik zou het fijn vinden om daar iemand een keer voor te vinden."

Hamilton heeft ook zelf wat aanpassingen in zijn leven gemaakt. De coronapandemie was volgens de ervaren coureur een mooi moment om die door te voeren. Een voorbeeld daarvan was mediteren. "In het begin was het lastig om mijn gedachten tot rust te brengen. Het is wel iets moois om mezelf beter te leren kennen, mijn eigen gevoelens van binnen en te begrijpen wat ik voelde", aldus decoureur, die aan het einde van het seizoen Mercedes verlaat voor een avontuur bij Ferrari.

Ook het boek The 5 Love Languages van Gary Chapman heeft Hamilton aan het denken gezet. "Je leert over de dingen die je van je ouders hebt doorgekregen", aldus de 39-jarige man uit Stevenage. "Je herkent die patronen, hoe je op dingen reageert en hoe je dit kan veranderen. Dus waar ik vroeger boos om werd, raakt me nu niet meer. Ik ben veel verfijnder."