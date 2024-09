Teambaas McLaren: Vertrouwen Norris gegroeid na oplossen probleem

Ondanks dat Lando Norris aan een uitstekend Formule 1-seizoen bezig is, bleef een ding hem tot aan Singapore achtervolgen. Telkens wanneer de Brit vanaf pole mocht beginnen, was hij de koppositie na een ronde kwijt. In Spanje, Hongarije en op Zandvoort was dat na de eerste bocht al het geval. Op Monza duurde het iets langer, maar al in bocht 4 werd hij daar voorbijgestoken door een agressief rijdende teamgenoot Oscar Piastri. Deze reeks werd in Singapore beëindigd. Na een uitstekende start nam Norris de benen en na de eerste ronde lag de rijder uit Bristol al een eind voor op de rest. Uiteindelijk was er in de hele race - op twee kleine touchés na - geen vuiltje voor Norris aan de lucht.

Teambaas Andrea Stella denkt dat de coureur vertrouwen kan putten uit de goede start, maar ontkent dat er eerder problemen waren. "Ik ben het niet eens dat er kansen voor de concurrentie waren om in de eerste bocht of eerste ronde Lando in te halen. We hebben als groep met Lando wat analyses gedaan van de starts en elke openingsronde van het jaar. We hebben in alle eerlijkheid niets - zelfs niet in de starts of rondes waarin hij de leiding verloor - gevonden waaruit bleek dat de performance van Lando niet goed was", verklaart de Italiaan in gesprek met Motorsport.com.

Uit de analyse bleek dus volgens Stella dat Norris de start telkens zo goed mogelijk uitvoerde. "We hebben Barcelona bekeken en dachten dat zelfs als Lando wat anders had geprobeerd George na de eerste ronde op P1 zou komen. Er waren voor ons wat kansen in de uitvoering, maar dat lag meer aan ons als team", aldus de ingenieur. "Dan denk ik bijvoorbeeld aan Zandvoort, waar we beide auto's met te koude banden naar buiten stuurden. Dat hadden we als team niet goed gedaan en zorgde voor een mislukte start. Ik denk dus dat het er uit zag alsof Lando iets niet goed deed, maar de feiten liggen anders."

Voorbereiding iets anders aangepakt

Het neemt niet weg dat Norris nu de start iets anders voorbereidt, al ligt dat volgens Stella meer aan het feit dat hij vaker vooraan start. "We focussen ons absoluut meer op het klaarmaken voor de start. Dat doen we met de banden en met Lando zelf. Als we nu ons voorbereiden op de start is hij geconcentreerder", legt de man uit Umbrië uit. "Dat geeft vertrouwen, ook omdat hij nu vertrouwd raakt met het starten van pole. Hij begrijpt beter wat hij op het gebied van verdedigen moet doen. Hij kan zelfs mensen tegenhouden om de leiding te pakken. Dat hoort bij de reis die we doormaken en het is alleen maar goed dat we dat nu doen."