McLaren overweegt zelfverklaard 'betere coureur dan Verstappen' in F1-auto te zetten

Kyle Larson liet eerder dit jaar weten dat hij zichzelf op een gelijkwaardig of hoger niveau inschat dan Max Verstappen. De NASCAR-coureur gaf toe dat dat appels met peren vergelijken was, maar hij dacht in een F1-auto meer kans te hebben om Verstappen te verslaan dan dat de Nederlander kans heeft om hem in een NASCAR-auto te verschalken.

Een krachtmeting is onwaarschijnlijk. Verstappen zal namelijk niet zo snel in een NASCAR-auto plaatsnemen, maar de kans bestaat dat Larson binnen afzienbare tijd wel achter het stuur van een F1-auto plaatsneemt. In de Harvicks Happy Hour-podcast van de net gestopte NASCAR-rijder Kevin Harvick vertelt McLaren CEO Zak Brown dat er serieuze plannen zijn om Larson in een F1-auto te laten rijden.

"We hebben het erover gehad. Kyle wil graag na de periode van ons F1-seizoen - dat loopt voor ons van februari tot december - en zijn NASCAR-jaar - wat van februari tot november loopt - een keer rijden. Het vinden van een gaatje is ons met Fernando [Alonso] en Jimmie Johnson vier of vijf [vijf, red.] jaar geleden in Bahrein gelukt, in samenwerking met Hendrick Motorsport. Dat was heel leuk om te doen", vertelt Brown. "Ik zou het geweldig vinden om Kyle in een F1-auto te zien. Het is iets waarvan ik zeker ben dat het een keer gaat lukken."

Larson is geen onbekende voor McLaren. De Amerikaanse coureur maakte afgelopen jaar zijn Indy 500-debuut in een auto van de renstal. Hij kwalificeerde zich verdienstelijk als vijfde, maar in de race ging het minder. Bij zijn laatste pitstop reed 32-jarige rijder net te hard in de pits en dat leverde hem een straf op. Uiteindelijk kwam hij als achttiende over de streep.

Weer een ride swap?

Brown refereerde in de podcast al aan dat McLaren in 2019 een keer een andere NASCAR-grootheid Jimmie Johnson de kans gaf om in een F1-auto te rijden. Fernando Alonso mocht toen de NASCAR-bolide van Johnson de sporen geven. De kans bestaat dat als Larson in de McLaren F1-auto mag rijden, een F1-coureur in zijn auto stapt. Brown weet wel wie hij daarvoor gaat vragen. "Oscar [Piastri] klopte een keer aan en hij deelde zijn enthousiasme over NASCAR. Dus als we iets gaan doen met Kyle en een van onze F1-rijders, dan moet dat Oscar zijn", besluit de Amerikaan.