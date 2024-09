Bij het Formule 1-team van McLaren gaat het dit seizoen voor de wind. De Britse renstal is hard op weg om het eerste constructeurskampioenschap sinds 1998 bij te schrijven en Lando Norris is een serieuze kanshebber voor de titel bij de coureurs. Opvallend is dat het team nauwelijks met grote upgrades aan komt zetten, in tegenstelling tot de concurrenten Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari. Het is volgens teambaas Andrea Stella ook niet zeker of er dit seizoen nog een groot pakket met nieuwe onderdelen komt.

"We hebben nog wel wat in de pijplijn zitten, maar nu we deze performance op het circuit laten zien pak je het op het gebied van ontwikkeling rustiger aan", vertelt de Italiaan tegenover onder andere Motorsport.com. "Maar het neemt niet weg dat we het proces vertrouwen. We vertrouwen op de manier waarop we tot dusver hebben gewerkt. Ik heb eerder gezegd dat we alles onderzocht hebben voordat we de nieuwe onderdelen naar het circuit meenemen. Ik denk niet dat we heel veel aan de werkwijze gaan veranderen."

Stella houdt ondertussen wel rekening met de concurrentie. De upgrades bij de rest van het veld blijven gewoon komen. In Austin verschijnt bijvoorbeeld Red Bull met een nieuwe vloer. "In de Formule 1 kan je niet te rustig aan doen, want dat geeft de concurrentie de mogelijkheid om je bij te halen. En wij weten natuurlijk niet wat de plannen van de rest zijn", verklaart de teambaas daarover. "We zagen dat Red Bull op een circuit [in Singapore] waarvan ze dachten dat ze daar niet competitief zouden zijn in potentie de tweede snelste auto hadden. Ik denk ook dat we Ferrari in Singapore niet op zijn best was, want in VT1 en VT2 waren ze net zo snel als wij. Het resultaat van deze race is misschien wat geflatteerd. Als we naar de competitiviteit kijken, moeten we blijven doorontwikkelen."

McLaren opteert voor grote pakketten

Mocht McLaren dit jaar nog met updates komen, dan is het volgens hoofdontwerper Rob Marshall de kans groot dat dit een groot pakket wordt. "Het is fijn om kleinere upgrades te hebben, maar het is soms goed om te wachten totdat je wat meer kan introduceren", legt Marshall uit. "Het is namelijk wel eens zo dat sommige onderdelen samen niet werken, of niet zoals je had gewild. Als je veel tegelijk hebt, is het samen in de CFD, in de windtunnel en de ontwikkeling doorgegaan. Je hebt dan meer vertrouwen dat het hele pakket werkt."