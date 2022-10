De grote prijzen van het Formule 1-seizoen 2022 zijn inmiddels verdeeld en al het grote zilverwerk gaat naar hetzelfde team. Max Verstappen stelde in Japan de wereldtitel voor coureurs al veilig en zijn zege in de Verenigde Staten zorgde ervoor dat daar ook de wereldtitel voor constructeurs werd veroverd door Red Bull Racing. Zodoende heeft het Oostenrijkse team voor het eerst sinds 2013 beide wereldtitels gewonnen, maar mogelijk houdt het daar nog niet op. Zo staat Verstappen na de race op het Circuit of The Americas op dertien overwinningen in 2022, waarmee hij het record van Michael Schumacher (2004) en Sebastian Vettel (2013) heeft geëvenaard. Met nog drie races voor de boeg is de kans groot dat de Nederlander nog een zege boekt en het record alleen in handen krijgt.

Na het tijdperk van Vettel en daarna het tijdperk van Lewis Hamilton en Mercedes lijkt na het dominante 2022 het tijdperk van Verstappen en Red Bull aangebroken. Toch zien de grootste concurrenten dat anders. Zo ziet Charles Leclerc dat de snelheid van Ferrari dit jaar aanknopingspunten biedt om de strijd in 2023 op zijn minst spannender te maken. "Ik hoop van niet. Ik ga er alles aan doen om dat te voorkomen en daar werk ik samen met het team aan", antwoordt de Monegask op de vraag of het tijdperk van Verstappen nu echt is begonnen na het behalen van zijn tweede opeenvolgende wereldtitel.

"Het is denk ik heel duidelijk voor ons wat we moeten verbeteren. We zijn heel sterk over één ronde en staan daarbij op gelijke hoogte met Red Bull, maar in de loop van de race hebben we moeite met de banden. Daar steken we onze energie in en ik hoop dat we daar volgend jaar al de vruchten van plukken. Terugkijkend op dit seizoen gaat het niet alleen om bandenslijtage, maar ook om fouten, strategie en communicatie. Bandenmanagement komt daar nog bij dus. We proberen deze laatste races zo goed mogelijk te gebruiken om volgend jaar met Max en Red Bull om de titel te strijden. Ik heb er vertrouwen in dat we dat kunnen, omdat ik weet hoe hard er gewerkt wordt. Ik vertrouw erop dat we met ons werk de goede kant op gaan."

Hamilton acht Ferrari kansrijker dan Mercedes

Ook Lewis Hamilton durft nog niet te zeggen of het tijdperk Verstappen echt begonnen is. De Mercedes-coureur greep in de Verenigde Staten net naast de zege, maar hij verwacht dat het voor zijn werkgever lastig wordt om het gat met Red Bull richting 2023 te dichten. Ferrari acht hij daarentegen kansrijker. "Het is te vroeg om daar iets over te zeggen. Als ze volgend jaar opnieuw domineren, dan wel. De Ferrari's zijn echter sneller dan de Red Bulls geweest in de kwalificaties. Over vrijwel iedere vliegende ronde in de loop van het seizoen hebben ze beter gepresteerd, het enige wat ze nu nog moeten doen is hun race pace verbeteren. Dan zitten ze op de staart bij Red Bull. Wat onszelf betreft denk ik dat we een veel grotere stap moeten zetten, maar hopelijk is dat niet onmogelijk."

