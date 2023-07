Lewis Hamilton kwam in de laatste Formule 1-race voor de zomerstop als vierde over de finish. De Brit kon de opmars van de uiteindelijke racewinnaar Max Verstappen door het veld niet tegenhouden. De rest van de mannen die achter de Mercedes-coureur waren gestart, wist de voormalig kampioen wel achter zich te houden. In de slotfase wisselde Hamilton ook naar verse mediums om het extra punt voor de snelste raceronde van Verstappen af te snoepen. Dat lukte.

Het is echter zorgwekkend dat Hamilton meldt dat de W14 nagenoeg de hele race in België stuiterde. Een probleem dat het team al plaagt sinds het eerste seizoen dat F1 overstapte naar het grondeffect. Mercedes had in 2022 ontzettend last van porpoising. Het stuiteren bleef aanwezig toen het team druk bezig was met het optimaliseren van het 'zero pod'-concept. Al vroeg in het huidige F1-seizoen besloot de renstal uit Brackley het roer om te gooien en het ontwerp drastisch te wijzigen. Hamilton is echter bang dat het Britse raceteam opnieuw last heeft van het heftige stuiteren.

"Dit was niet echt een spannende race. Er gebeurde niet veel en ik kon de auto's voor me in ieder geval niet bijhouden", vertelt Hamilton aan Sky Sports. "In het begin had ik het lastig. De achterkant is echt ons grootste probleem. Daarnaast hadden we dit weekend weer last van stuiteren, dus we zijn wat dat betreft weer terug bij hoe het vorig jaar was. Aan het einde hield ik de Ferrari binnen een paar seconden, maar dichter bij komen lukte niet. Ik kon door het gat naar achteren wel voor de snelste raceronde gaan. Het waaide ook behoorlijk. Het was lastig om de auto op de baan te houden."

Hamilton zegt dat de auto de gehele ronde op Spa-Francorchamps stuiterde en dat Mercedes het probleem gaat onderzoeken om een oplossing te vinden voor de volgende race na de zomerstop. "Mercedes weet niet wat het stuiteren veroorzaakt. Dat is voor mij een punt van zorg, maar we gaan de data bekijken en proberen te kijken wat anders moet voor de volgende race", gaat hij verder. "Ik heb verder niet veel antwoorden. Ik weet wat ik wil, bid ervoor en wacht op de dag dat we het voor elkaar krijgen."

Doordat de zevenvoudig wereldkampioen het extra puntje wist te bemachtigen, staat hij nu slechts een punt achter Fernando Alonso in de WK-stand. De strijd om de derde plek is nog volop gaande.

Video: Lewis Hamilton wordt vierde in de Grand Prix van België