Hamilton: "Dit zijn de beste races die ik heb meegemaakt in F1-loopbaan"

Formule 1 GP van China

Hamilton: "Dit zijn de beste races die ik heb meegemaakt in F1-loopbaan"

Na twee Grands Prix is Lewis Hamilton positief gestemd over de nieuwe Formule 1-reglementen. De Ferrari-coureur constateert dat de regels tot de beste races van zijn Formule 1-loopbaan leiden.

Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto door: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

De eerste twee raceweekenden met het nieuwe Formule 1-reglement hebben aangetoond dat de regels niet bij alle coureurs in de smaak vallen, maar tegelijkertijd worden er ook felle duels uitgevochten. Zo werd er in Australië en China hard gestreden om de koppositie tussen de coureurs van Mercedes en Ferrari.

Meer over de kritiek op de F1-regels:

Nadat George Russell en Andrea Kimi Antonelli afrekenden met Charles Leclerc en Lewis Hamilton, gingen laatstgenoemden in Shanghai het gevecht met elkaar aan. De Ferrari-coureurs wisselden regelmatig van positie en leken ook goed in staat om dichter achter elkaar te rijden dan in voorgaande jaren. Dat constateerde Hamilton ook nadat hij zijn eerste podiumplaats in dienst van Ferrari had behaald.

"Ja, de auto's zijn makkelijker te volgen, veel beter dan in voorgaande jaren. Je kunt echt dichtbij komen. Er is geen vervelende vuile lucht waardoor je te veel downforce verliest. Ik denk dat dit de beste races zijn die ik ooit in de Formule 1 heb meegemaakt", loofde Hamilton de nieuwe reglementen. "Natuurlijk vliegen die jongens op krankzinnige snelheid langs ons heen, maar dat we allemaal zo dicht bij elkaar kunnen zitten… dat is geweldig."

Hamilton benadrukte ook dat hij de gevechten in de auto vermakelijk vond. "Het voelde als karten, heen en weer, heen en weer, en je kon je auto echt mooi positioneren. Soms zat er maar een flinterdun vel papier tussen ons, maar we hebben elkaar niet geraakt. Ik denk dat dat te danken is aan goede coureurs en wederzijds respect."

Lewis Hamilton en Charles Leclerc streden rondenlang met elkaar in Shanghai.

Lewis Hamilton en Charles Leclerc streden rondenlang met elkaar in Shanghai.

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Tegelijkertijd valt niet te ontkennen dat het uitvechten van duels behoorlijk is veranderd door de nieuwe regels. Het Drag Reduction System is verdwenen, maar in plaats daarvan kunnen de coureurs door de 'boost mode' over extra vermogen beschikken als ze binnen een seconde van de auto ervoor zitten - mits de batterij voldoende opgeladen is.

De coureurs moeten dus met meer dingen rekening houden dan voorheen tijdens duels en dus valt er vooral tijdens de races veel te leren, erkende Hamilton. "Ik denk dat ik dat tijdens de tests eigenlijk niet echt heb kunnen ervaren. Het is pas in deze drie races – met de sprintrace, deze race en natuurlijk Melbourne – echt duidelijk geworden hoe het batterijgebruik is wanneer je tussen andere auto’s in gevecht bent, en hoe je de boost moet gebruiken en al dat soort dingen", legde de Brit uit.

"Het is heel, heel uitdagend. Ik heb eerlijk gezegd niet het gevoel dat we daarin een grote stap voor liggen op Mercedes – want als de boost er is en je binnen die ene seconde zit, lopen ze op het rechte stuk nog steeds bij ons weg. In het algemeen hebben we dus gewoon meer nodig. Maar het vergt, zou ik zeggen, veel meer studie dan in welke andere periode van mijn carrière ook. Je moet ontzettend nauwkeurig zijn en op de kleinste details letten."

