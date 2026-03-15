Bij de start van de Grand Prix van China was het vooral de vraag of Max Verstappen een herhaling van de dramatische start van de sprintrace kon vermijden. Dat antwoord volgde al snel na het doven van de vijf lichten: de Nederlander kwam opnieuw niet goed van zijn plek en zakte van de achtste naar de zestiende plaats.

Door de hectiek van de openingsronde - en het feit dat beide McLarens niet aan de start van de race verschenen - kon Verstappen wel weer snel naar de top-tien rijden. Doordat hij op de zachte band van start was gegaan, moest hij al vroeg een pitstop maken en de timing daarvan hielp niet. Een ronde later was er namelijk een safety car voor de gestrande Aston Martin van Lance Stroll. Zo viel Verstappen terug naar de veertiende plaats en kon hij opnieuw aan een inhaalrace beginnen.

Die inhaalrace verliep voorspoedig voor Verstappen, die uiteindelijk op de zesde plaats was aanbeland, achter de Haas van Oliver Bearman. Hij kon echter niet naar de Brit rijden en leek genoegen te moeten nemen met de zesde plaats, maar zelfs daar ging een streep doorheen. Bij het uitkomen van bocht 6 waren er problemen met de auto en kreeg hij al snel de opdracht van race-engineer Gianpiero Lambiase om de RB22 naar de pitstraat te sturen voor een uitvalbeurt.

'Dit is geen racen'

Na een puntloze sprintrace volgde dus ook een puntloze Grand Prix, waardoor Verstappen van de zesde naar de achtste plaats is gezakt in het kampioenschap. Dat was echter de minste zorg van Verstappen, die in gesprek met de aanwezige pers, waaronder Motorsport.com, zijn pijlen vooral gericht had op de F1-auto's van 2026.

Max Verstappen haalde opnieuw uit naar de nieuwe F1-auto's van 2026. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Wie dit leuk vindt, snapt niet waar racen om draait", trapt Verstappen af. "Het is totaal niet leuk. Het is alsof je Mario Kart speelt. Dit is geen racen."

In Melbourne stelde hij nog dat het naar voren rijden leek alsof hij verkeer moest inhalen, maar in China was dat anders omdat Red Bull "langzamer" was. "We waren hard aan het vechten met Haas en Alpine. En natuurlijk met sommige andere auto's, ja. Maar kijk naar hoe er geracet wordt: je boost langs iemand, op het volgende rechte stuk is je batterij leeg en dan boost hij weer langs jou. Het slaat nergens op."

Geven om het product

Opgemerkt dat er wel veel duels op de baan zijn, ook om de zege, haakt Verstappen in: "Het zijn toch gewoon Kimi [Antonelli] of George [Russell] die winnen? Het is niet echt heen en weer. Ze liggen mijlenver voor op de rest van het veld", stelt de viervoudig F1-kampioen.

"Ferrari heeft soms gewoon van die goede starts, waardoor ze even vooraan komen te liggen, en dan duurt het een paar ronden voordat alles weer op zijn plek valt. Zoals ik al zei: dit heeft niets met racen te maken."

"Dat zou ik ook zeggen als ik zelf races zou winnen, want ik geef om het product dat racen is", benadrukt Verstappen. "Het gaat er niet om dat ik boos ben over waar ik rijd, want eigenlijk vecht ik nu zelfs meer. Daardoor begrijp je juist nog beter wat je moet doen en waar het allemaal om draait. Maar voor mij is dit belachelijk."

Of de regels nog gered kunnen worden? "Je kunt het een beetje verhelpen, maar fundamenteel klopt het gewoon niet", meent Verstappen, die de V8-motoren wel als een goede oplossing ziet wanneer dat idee geopperd wordt. "Maar ik zie dat volgend jaar niet gebeuren. Het is pijnlijk."

Niet wat F1-fans willen

Eerder had Verstappen al aangegeven met de FIA en Formule 1 in gesprek te zijn over de nieuwe regels en wat er eventueel beter kan. Hij wil weinig kwijt over de inhoud van de gesprekken, maar benadrukt dat er wel contact over is geweest.

"Ik denk dat ze begrijpen waar wij als coureurs vandaan komen", zegt Verstappen. "Ik denk dat ik voor de meeste coureurs spreek. Sommigen zullen natuurlijk zeggen dat het geweldig is, omdat ze races winnen - wat ook logisch is. Als je een voordeel hebt, waarom zou je dat opgeven?Je weet immers nooit of je weer een goede auto krijgt."

"Maar als je met de meeste coureurs praat, is dit niet wat wij leuk vinden. En ik denk ook niet dat dit is wat echte F1-fans willen. Misschien vinden sommige fans het wel leuk, maar die begrijpen racen niet. Hopelijk kunnen we hier zo snel mogelijk vanaf", aldus de 28-jarige Nederlander.

Max Verstappen stelt dat de meeste coureurs niet genieten van de nieuwe auto's. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

'Dat zal de sport kapotmaken'

De Formule 1 bevindt zich in een bijzondere situatie, want op sociale media klinkt veel kritiek van fans op de nieuwe auto's en de manier waarop er geracet wordt. Tegelijkertijd nemen duels op de baan daardoor wel toe en is er dus nog steeds entertainmentwaarde voor fans, waardoor het voor de commerciële rechtenhouder niet zozeer als een probleem gezien hoeft te worden dat er veel kritiek is op de regels. Verstappen zou het echter gevaarlijk vinden als de rechtenhouder daar zo over nadenkt.

"Ik hoop dat ze er niet zo over denken, want uiteindelijk zal dat de sport kapotmaken", waarschuwt Verstappen. "Het zal op een gegeven moment als een boemerang terugkomen. Voor mij is het vooral belangrijk dat we met hen blijven communiceren en ervoor zorgen dat we aan oplossingen werken. Dat zou al veel helpen."

"Maar het zal natuurlijk ook heel moeilijk zijn om iedereen het eens te laten worden. Niet iedereen hoeft het eens te zijn, maar de meeste mensen moeten wel akkoord gaan om veranderingen door te voeren. Zoals ik al zei: het is politiek, toch? Sommige mensen voelen dat ze nu een voordeel hebben en willen dat natuurlijk benutten. En dat begrijp ik ook. Ik ben niet dom. Maar als je er naar kijkt vanuit het perspectief van de sport, dan is het gewoon niet goed."

Gevraagd of het volgens hem tijd is dat coureurs betrokken worden bij het opstellen van de regels, antwoordt Verstappen: "Ja, dat zou ik wel willen. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ze hadden eigenlijk al in 2023 naar ons moeten luisteren om te zien dat dit eraan zat te komen", stelt hij. "Helaas hebben ze dat niet gedaan, maar misschien is het een les voor de toekomst. Als dat in de toekomst wel zou gebeuren, zou dat geweldig zijn."

Naast de tirade over de F1-regels gaf Verstappen wel nog uitleg over de problemen bij de start van de race. "In Melbourne had ik geen batterijvermogen en hier waren de twee problemen hetzelfde. Ik had gewoon geen vermogen, echt geen vermogen. Zodra ik de koppeling loslaat, geeft de motor niet thuis", verklaart Verstappen. De uitvalbeurt was volgens hem uiteindelijk te wijten aan een probleem met de koeling van het ERS-systeem.