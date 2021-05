Twee dagen na de Grand Prix van Emilia-Romagna, waarin hij na een bewogen race op de tweede positie eindigde, werkte Lewis Hamilton zijn eerste testdag af op het rubber van Pirelli voor de 18 inch velgen. Die doen in 2022 hun intrede. Dat Hamilton zich aanbood voor de test, mag enigszins opvallend genoemd worden. Hij heeft nog geen contract voor 2022 en bovendien is hij nooit een grote liefhebber geweest van extra tests. In Portimao grapte de zevenvoudig wereldkampioen dat hij op de ochtend van de test ‘meteen spijt’ had van zijn keuze om te testen, maar toch sprak hij ook van een goede en nuttige test voor zowel zichzelf als Pirelli.

“Het was een geweldig circuit om op te testen en het weer was goed, dus ik heb genoten van de dag. Ja, ik denk dat ik van plan ben om hier volgend jaar te zijn, ik wil er onderdeel van zijn en ik wil Pirelli helpen aan een beter product”, zei Hamilton. Ook met het oog op het verlengen van zijn contract bij Mercedes was de test dus interessant voor hem. “Ik vond het belangrijk om te zien en te peilen hoe de banden zijn, wat het beginpunt is, wat de verschillen zijn en met welke verschillen ik kan helpen, dus dat we als coureurs meer mechanische grip hebben in onze banden en dat de degradatie beter is. Ik denk dat het een goede test was en het was natuurlijk de eerste versie van de banden, maar het was om mee te beginnen zeker geen slechte test.”

Genieten van strijd met Verstappen

Hoewel alom werd aangenomen dat Hamilton ook in 2021 op de grid zou staan, tekende hij pas in februari een nieuw contract bij Mercedes. Opvallend genoeg betrof het een eenjarige deal, daarop viel de keuze vanwege een gebrek aan tijd om een langere verbintenis overeen te komen. Het zorgde tegelijkertijd voor vraagtekens over de verdere toekomstplannen van de 36-jarige Brit. In Portugal verklaarde hij dat hij van plan is om in 2022 weer op de grid te staan, maar dat die plannen nog niet in beton zijn gegoten. De strijd met Max Verstappen en de stappen die Mercedes zet om de diversiteit binnen het team te vergroten, geven Hamilton echter nieuwe energie.

“Ik geniet van de strijd die we voeren. Het is spannender en een grotere uitdaging. Zoals gezegd zou ik graag verder willen werken met het team”, aldus Hamilton. “De stappen die mijn team zet richting het diverser en inclusiever worden zijn erg bemoedigend om te zien. Vandaag hebben we een van de initiatieven binnen onze organisatie gepresenteerd en als sport hebben we nog veel werk te doen. Er zijn nog steeds veel teams die zijn blijven zwijgen. Er zijn tot nu toe veel mensen die niet ter verantwoording zijn geroepen en er is nog veel werk te doen in deze sport. Ik weet dat ik meer kans heb om te helpen bij verandering als ik er zelf ben, dus dat is iets waar ik naar uitkijk. Ik weet niet hoe lang ik hier nog blijf, dat gaan we zien.”