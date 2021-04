Hamilton rijdt eerste meters op 18 inch velgen tijdens bandentest

De Formule 1 introduceert in 2022 een nieuw formaat velgen. De velgen met diameter van 13 inch worden ingeruild voor exemplaren van 18 inch. Eigenlijk zou het nieuwe formaat al in 2021 geïntroduceerd worden, maar vanwege de gevolgen van het coronavirus is dat met een jaar uitgesteld. Om de overstap in goede banen te leiden, heeft bandenleverancier Pirelli voor dit jaar een uitgebreid testprogramma opgesteld. In februari werkte Ferrari de eerste testdagen af op Jerez, waarna het Italiaanse team en Alpine na afloop van de GP van Bahrein verder testten.

Deze week staat het derde deel van het testprogramma op de rol, waarbij Mercedes de honneurs waarneemt. Zowel dinsdag als woensdag test de kampioensformatie op het nieuwe rubber en daarvoor zet het beide racecoureurs in. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton neemt de eerste testdag voor zijn rekening in de aangepaste Mercedes W12, woensdag draagt hij het stuur over aan teamgenoot Valtteri Bottas. Voor beide coureurs zijn het de eerste meters op het nieuwe formaat van de velgen en het rubber dat Pirelli daarvoor ontwikkeld heeft.

Later dit jaar komt Mercedes nog twee keer in actie tijdens een bandentest voor Pirelli. De eerstvolgende keer is op 25 en 26 mei, dan test het team op Paul Ricard met prototypen van de nieuwe regenband. Op 3 augustus volgt na de GP van Hongarije nog een testdag op slicks.

De banden met 18 inch velgen op de Mercedes van Lewis Hamilton. Foto: Pirelli