Lawrence Stroll: “Newey is belangrijkste onderdeel van de puzzel”

Het nieuws dat al weken in de lucht hing is nu eindelijk bevestigd: Adrian Newey verruilt Red Bull Racing in 2025 voor Aston Martin. Een meesterzet van teameigenaar Lawrence Stroll, die daarmee de meest gewilde ingenieur in de autosportwereld toevoegt aan zijn organisatie. “Hij is binnen zijn vakgebied waarschijnlijk de beste in de wereld”, vertelt Stroll tijdens een persconferentie van de bekendmaking.

Het eerste zaadje voor de aankomende samenwerking werd drie jaar geleden al geplant, zo vertelt de CEO van het Aston Martin F1 team. Tot een deal kwam het destijds niet, maar het balletje begon snel te rollen toen de Britse topontwerper in april zijn vertrek bij het team van Max Verstappen aankondigde. “Onze gesprekken begonnen pas weer nadat ik het nieuws las dat Adrian zou vertrekken”, vervolgt de Canadees. “Toen ik dat las zei ik: ‘Ik denk dat dit meant to be is.’”

Fabrieksbezoek cruciaal

Een doorslaggevende factor in de gesprekken tussen beide partijen was het bezoek van Newey aan de nieuwe fabriek in juni. Hier kon de Brit van dichtbij een oordeel vellen over de state of the art faciliteiten die in Silverstone zijn gebouwd. “Ik denk dat dat erg belangrijk was”, vervolgt Stroll. “Het is lastig uit te leggen wat deze drie spectaculaire gebouwen betekenen als je ze niet bezoekt. We konden met onze oude fabriek zeker geen kampioen worden, dus dit moesten we bouwen om onze ambitie om te winnen kenbaar te maken. Het was cruciaal om Adrian hier te krijgen.”

Met de komst van Newey beschikt het Britse F1-team over een indrukwekkend team aan topingenieurs, waaronder Dan Fallows [ex-Red Bull], Eric Blandin en Andy Cowell [beide ex-Mercedes]. Gevraagd of Newey het laatste puzzelstukje is, antwoordt Stroll: “Er zijn heel veel puzzelstukjes geweest vanaf het moment dat we een nieuw management gingen vormen, zes jaar geleden. We hebben in Aramco een nieuwe partner gevonden en Honda gaat vijf jaar lang exclusief voor ons een motor bouwen zodra de nieuwe reglementen in werking treden. Deze partners zijn ontzettend belangrijk voor ons. Adrian is de sleutel, het belangrijkste onderdeel van de puzzel, zeker vanuit technisch perspectief. Wetende dat hij het team zal leiden, denk ik dat hij een doorwerkende kracht zal hebben op de hele organisatie.”