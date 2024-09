Het hing de laatste weken al in de lucht, maar het is nu rond. Adrian Newey begint komend jaar bij Aston Martin Racing, waar hij het ontwerp van de auto voor 2026 voor zijn rekening neemt. De Brit kan naar verluidt een aardig centje verdienen bij de formatie uit Silverstone en slaat het aanbod van Ferrari af. De Italianen zaten lange tijd achter de ontwerper aan, maar vissen nu toch achter het net. Dat komt door een bewuste keuze van het team onder Frederic Vasseur. De grote vraag die nu boven de markt hangt is of Newey na Williams, McLaren en Red Bull Racing nu ook bij Aston Martin de titel kan bemachtigen. Aan bekende collega's geen gebrek, want eerder trok zijn nieuwe werkgever al namen als Andy Cowell, Enrico Cardile en Dan Fallows aan. Wat kunnen we dan in 2026 en daarna van Aston Martin verwachten, zeker gezien de enorme mogelijkheden bij het team? Gijs Leuvenink en Marije Dijkstra bespreken dit en meer in een nieuwe F1-update!