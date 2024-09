Newey is klaar voor Aston Martin, maar is het team klaar voor hem?

De bevestiging later deze ochtend dat Aston Martin Racing een contract heeft gesloten met Adrian Newey, de succesvolste F1-ontwerper ooit, is een belangrijk moment voor het team uit Silverstone. Als er één persoon heeft bewezen dat hij een team naar de absolute top kan leiden dan is het Newey wel. Dat bewijzen de twaalf constructeurs- en dertien rijderstitels die Newey bij Williams, McLaren en Red Bull Racing heeft behaald.

Toch kunnen die titels niet alleen aan Newey worden toegeschreven. Bij de genoemde teams wist de 65-jarige Engelsman zich steevast omgeven door een topteam van ingenieurs met toegang tot de modernste faciliteiten en technologie. Dat is ook precies de reden waarom Newey - voordat hij tekende - in het diepste geheim voor de Grand Prix van Spanje een fabrieksbezoek bracht aan Aston Martin om te zien wat de stal in huis heeft.

Is Aston Martin, dat pas een paar jaar over een hypermoderne fabriek beschikt, maar op het moment kwakkelt, in staat om Newey die omgeving te bieden die hij nodig heeft om te gedijen? Newey zal zelf de laatste zijn die doet alsof hij een eenmansband is die bij een team terechtkomt en in zijn eentje een racewagen ontwerpt, maakt, fabriceert en bouwt. Zijn kracht ligt in het fungeren als de ideale sparring partner voor alle knappe koppen van een team - het schetsen van een visie voor de auto waarvan de verschillende onderdelen vervolgens worden gerealiseerd door degenen die om hem heen werken. Het is niet aan hem om elke moer en bout van een F1-auto te ontwerpen, maar hij is er om het grotere plaatje in de gaten te houden en in te grijpen wanneer hij denkt dat er niet aan zijn hoge standaarden wordt voldaan. Zoals technisch directeur Pierre Waché van Red Bull Racing zei over de inbreng van Newey: "Op dagelijkse basis maakt hij geen deel uit van ons proces. Hij komt meer van opzij en probeert ons te helpen of uit te dagen op verschillende aspecten. Dat kan mechanisch ontwerp, aero of voertuigdynamica zijn."

Om Newey in zo'n rol te laten slagen, heeft hij een sterk team om zich heen nodig dat zijn visie kan uitdragen. Dat had hij bij Williams, dat had hij bij McLaren en dat had hij bij Red Bull, en Aston Martin lijkt zeker het juiste kaliber mensen te hebben neergezet om dat ook daar voor hem waar te maken. In technisch directeur Dan Fallows heeft hij iemand met wie hij eerder goed heeft samengewerkt bij Red Bull. Met Luca Furbatto als technisch directeur, de nieuwe aanwinst Enrico Cardile, uitvoerend directeur Bob Bell - en aankomend CEO Andy Cowell, is er een schat aan racewinnend talent dat goed kan worden benut.

Dan Fallows, technisch directeur, Aston Martin F1 Team Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Er is gesuggereerd dat het wel eens moeilijk zou kunnen worden om Newey in te passen in de complexe structuur van Aston Martin, maar bij Aston Martin zien ze dat anders. "Ik denk dat de Formule 1 tegenwoordig zo breed is", aldus teambaas Mike Krack. "Je hoeft geen grote veranderingen door te voeren. Ik denk dat er in het verleden een tijd is geweest dat een team zeven technisch directeuren had, dus ik denk dat we daar heel ver vanaf zijn. Ik denk dat je bij zo'n persoon alle moeite moet doen om je structuur te integreren en aan te passen om er het beste uit te halen."

Wat betreft de middelen die hij tot zijn beschikking heeft, past Newey's waarschijnlijke starttijd - volgend voorjaar - perfect. Aston Martin is tegen die tijd goed ingewerkt in zijn nieuwe, hypermoderne fabriek in Silverstone. Het lijdt geen twijfel dat de verhuizing van de oude voormalige Jordan-fabriek naar het nieuwe gebouw storend is geweest, maar die fase lijkt nu achter de rug. Nog belangrijker is dat tegen de tijd dat Newey in dienst treedt, de windtunnel van Aston Martin volledig operationeel zal zijn.

Furbatto legde onlangs uit dat de nieuwe tunnel klaar is om online te gaan, maar nog enkele maanden in bedrijf moet worden gesteld om er zeker van te zijn dat hij volledig accuraat is voordat het echte werk begint. "Het duurt misschien nog twee of drie maanden, maar ik denk dat het ideaal getimed is om te beginnen met de ontwikkeling van de auto voor 2026, wat vanaf januari 2025 is toegestaan." Dat is een tijdschema dat ideaal past bij de komst van Newey, omdat hij en het team vanaf de eerste dag aan de slag kunnen.

Al deze elementen van personeel en infrastructuur lijken er toe te leiden dat Newey tegen het volgende voorjaar precies in huis zal hebben waarbij hij zo goed gedijd. Het zijn ook precies de elementen die Fernando Alonso hebben doen besluiten naar Aston Martin te gaan en er, ondanks een minder jaar, te blijven. "Ik heb er vertrouwen in dat we het talent in het team hebben, we hebben de motivatie, we hebben nu de nieuwe fabriek en er komen ook nieuwe mensen aan", zei Alonso onlangs. "Het is gewoon, helaas, Formule 1, je kunt dingen niet van de ene op de andere dag veranderen, maar we zullen niet stoppen met werken totdat we ons in een competitieve positie bevinden."