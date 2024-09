Officieel: Adrian Newey stapt vanaf 2025 in bij F1-team Aston Martin

De 65-jarige succesontwerper Adrian Newey komt over van Red Bull Racing, waar hij vanaf het ontstaan van het team – in 2005 – onder contract stond. Zijn ontwerpen leverden Red Bull zes constructeurstitels en zeven individuele wereldkampioenschappen op. Ook dit jaar heeft het team uitzicht op beide wereldtitels in de Formule 1, maar Newey maakte op 1 mei jongstleden bekend aan zijn laatste kunstje bij Red Bull Racing bezig te zijn en begin 2025 af te zwaaien. Er werd lang gespeculeerd of Newey nog wel trek had in een nieuw F1-avontuur en zo ja, welk team dat dan zou worden. Vooral de namen Ferrari en Aston Martin Racing bleken hardnekkig en dat laatste team is het dus geworden.

De renstal uit Silverstone – voorheen Jordan, Midland, Spyker, Force India en Racing Point – laat weten dat Newey vanaf 1 maart 2025 aan de slag gaat bij het team. Dat is dan in de rol van managing technical partner. Over een contractduur wordt met geen woord gerept, al spreekt het team van een 'toewijding voor de lange termijn' van de Brit. Opvallend is daarnaast dat Newey aandeelhouder wordt van het team.

Teameigenaar Lawrence Stroll is uiteraard buitengewoon trots op de komst van Newey. "Dit is enorm nieuws", zegt Stroll. "Adrian is de beste ter wereld in wat hij doet - hij zit aan de top van zijn kunnen - en ik ben ongelooflijk trots dat hij naar Aston Martin komt. Het is het grootste verhaal sinds de naam Aston Martin is teruggekeerd in de sport en opnieuw een bewijs van onze ambitie om een Formule 1-team te bouwen dat in staat is om voor titels te strijden."

"Toen Adrian beschikbaar was, wisten we dat we dit voor elkaar moesten krijgen", vervolgt Stroll. "Onze eerste gesprekken bevestigden dat er een gedeelde wens was om samen te werken aan een unieke kans. Adrian is een racer en een van de meest competitieve mensen die ik ooit heb ontmoet. Toen hij zag wat we op Silverstone hebben opgebouwd - onze ongelooflijke AMR Technology Campus, de getalenteerde groep mensen die we hebben verzameld en de nieuwste windtunnel in de sport - begreep hij al snel wat we wilden bereiken. We menen het - en hij ook. Adrian deelt onze honger en ambitie. Hij gelooft in dit project en hij zal ons helpen het volgende hoofdstuk te schrijven in het Formule 1-verhaal van Aston Martin."

Newey geïnspireerd door Stroll

Zoals gebruikelijk zijn er geen nadere details over het contract medegedeeld, maar met de deal zou de succesvolste ingenieur in de F1-geschiedenis een slordige 100 miljoen euro kunnen oprapen. Ook zou Newey een pakket aan Aston Martin-aandelen hebben gekregen. "Ik vind het geweldig om naar Aston Martin te komen", reageert Newey. "Ik ben enorm geïnspireerd en onder de indruk van de passie en toewijding die Lawrence uitstraalt bij alles waar hij bij betrokken is. Lawrence is vastbesloten om een geweldig team neer te zetten. Hij is de enige meerderheidsaandeelhouder die actief betrokken is bij de sport. Zijn betrokkenheid blijkt uit de ontwikkeling van de nieuwe AMR Technology Campus en windtunnel in Silverstone, die niet alleen state of the art zijn, maar ook een lay-out hebben die een geweldige omgeving creëert om in te werken. Samen met geweldige partners als Honda en Aramco beschikken ze over alle belangrijke infrastructuur die nodig is om van Aston Martin een team te maken dat het wereldkampioenschap wint en ik kijk er erg naar uit om te helpen dat doel te bereiken."

De overstap van Newey van Red Bull naar Aston Martin was al enige tijd in kannen en kruiken en was de laatste weken een van de slechtst bewaarde geheimen in de Formule 1-paddock. Vorige week nog liet Stroll zich ontvallen al jaren met Newey in gesprek te zijn. De Canadees zei dat het geweldig zou zijn als 'de meest begaafde persoon in de Formule 1' bij zijn team zou tekenen. Dat het zo lang duurde alvorens Aston Martin het nieuws wereldkundig maakte, heeft vooral te maken met Red Bull. Dat had in mei bij het afscheid van Newey bedongen dat het nieuws van zijn overstap pas in september openbaar gemaakt zou worden.