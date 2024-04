Sinds Lawrence Stroll in 2018 de failliete boel van Force India overnam is de Canadees de topman binnen het Formule 1-team van Aston Martin Racing. De vader van coureur Lance Stroll is sindsdien stukje bij beetje zijn aandelen aan het verkopen. Zo verkocht hij in 2023 al wat van zijn aandelen aan het investeringsfonds Arctos Partners. Volgens Bloomberg staat Stroll senior er voor open om nog eens 25 procent van zijn aandelen in de verkoop te zetten.

Volgens het Amerikaanse medium wil Stroll daarmee profiteren van de toegenomen populariteit van de sport. De aandelen van het team zijn sinds 2018 enorm gestegen, volgens de laatste schattingen is Aston Martin als Formule 1-team nu zo'n 1,3 miljard dollar waard. Arctos Partners zou ervoor open staan om de aandelen over te nemen. Stroll blijft echter wel de grootaandeelhouder en houdt daarmee een flinke vinger in de pap. Aston Martin wilde desgevraagd niets bevestigen tegenover Bloomberg.

Komst Stroll reddingsboei voor team

In 2018 had het niet veel gescheeld of het toenmalige Force India was volledig kopje-onder gegaan. Het bedrijf werd destijds geleid door Vijay Mallya, die rond de Grand Prix van Hongarije surseance van betaling aanvroeg. Een race later in België werd de situatie nog nijpender en was de boel bijna failliet. Onder leiding van Stroll nam een consortium de boedel over, waardoor de toekomst van het team was gegarandeerd. Ook zoon Lance Stroll werd sindsdien een coureur voor de sindsdien Britse renstal.

In 2021 werd het team omgedoopt in Aston Martin Racing, waarna het de weg omhoog heeft gevonden. Een overwinning mist nog op het palmares, maar vooral vorig seizoen stond regelmatig Fernando Alonso namens de formatie uit Silverstone op het ereschavot. Dit seizoen is het team er nog niet in geslaagd om een podiumplaats te bemachtigen, de vijfde plek van Alonso in Jeddah is het beste resultaat tot nu toe.