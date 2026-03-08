Geen twijfel: Mekies ziet nog steeds een tot op het bot gemotiveerde Verstappen
Max Verstappen sloot de Australische GP af op P6 en met de titel Driver of the Day. Hij was tevreden met het resultaat, maar vond het racen nog steeds niets. Toch twijfelt Laurent Mekies niet aan zijn motivatie.
Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Dat Max Verstappen kritisch is op het huidige Formule 1-reglement en de manier van rijden waartoe die regels hem dwingen, is geen geheim. De viervoudig wereldkampioen staat bekend als een coureur die geen blad voor de mond neemt – zeker waar het gaat om het rijplezier in de Formule 1.
Ook na de openingsrace van het seizoen in Melbourne is de Nederlander niet van mening veranderd. Hij reed op het Albert Park Street Circuit van een twintigste startplaats naar P6 en dat leverde hem een pak punten en de titel Driver of the Day op. Achteraf waren er van zijn kant complimenten voor het harde werk dat het team had verricht, maar het rijden zelf vond Verstappen nog steeds niks.
De kritiek van zijn coureur komt volgens teambaas Laurent Mekies voort uit de betrokkenheid van Verstappen bij de sport. "Max geeft veel input omdat hij om de sport geeft,” legde de Fransman na de Australische GP uit. "Hij denkt actief mee over wat er verbeterd kan worden en wij luisteren daar natuurlijk naar."
Volgens Mekies is Verstappen niet de enige die kritisch is. "We zijn met de teams onderling en ook met de FIA en Formule 1, in gesprek om te kijken hoe we het beste verder kunnen gaan. Dit is natuurlijk een van de moeilijkste circuits. Het zal interessant zijn om na China te zien hoeveel verschil het maakt om op een circuit te rijden dat wat minder energie verbruikt. En als er verbeteringen mogelijk zijn, zullen we als sport ongetwijfeld een manier vinden om die door te voeren."
Max Verstappen jaagt tijdens de Australische GP op Lando Norris.
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Verstappen heeft in het verleden meerdere malen aangegeven dat hij de Formule 1 zal verlaten als hij er geen lol meer in heeft. Volgens Mekies is er echter ook na deze eerste Grand Prix onder het nieuwe reglement niets mis met de motivatie van Verstappen. De 29-jarige coureur is binnen het team nog steeds een leidersfiguur die iedereen op scherp zet.
"Als het gaat om zijn samenwerking met het team, is er geen enkel verschil met vorig jaar”, benadrukt de Red Bull-chef. "Hij zit nog steeds bovenop elk detail en zijn feedback is ontzettend precies." Dat is volgens Mekies een belangrijk kenmerk van Verstappen. "Hij kan zijn persoonlijke voorkeuren opzijzetten wanneer het om prestaties gaat."
