Lando Norris klokte zaterdag in het beslissende deel van de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada een tijd van 1.12.021. Daarmee bleef de McLaren-coureur 0,021 seconde verstoken van een plek op de eerste startrij. Die is voor George Russell en Max Verstappen, die allebei tot een 1.12.000 kwamen. Omdat Russell die tijd eerder noteerde dan de drievoudig wereldkampioen, is de pole-position voor hem en P2 voor Verstappen.

Ondanks de kleine verschillen is Norris tevreden met zijn derde plek. “Ik had ook in de positie van Max kunnen zitten: dat je rondetijd er goed genoeg voor is, maar je niet op pole staat”, zei Norris tijdens de persconferentie na afloop. “Dus ik ben eerlijk gezegd tevreden met de derde plek. Het zit zo dicht bij elkaar. Mijn ronde was goed, maar niet ongelooflijk. Dus om dan toch zo dichtbij te staan… Al weet ik dat George heeft gezegd dat hij er ook niet het maximale uit heeft gehaald.”

Norris stipte de listige omstandigheden op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal aan. “De omstandigheden waren moeilijk. De lay-out van het circuit is lastig en uitdagend, wat Montreal maakt tot wat het is”, vervolgde hij. Gevraagd naar die uitdagingen, noemde Norris het kleinere aantal ronden dat vrijdag in de trainingen kon worden gereden vanwege de regen. Daarnaast gaf hij aan dat het zoeken was naar een goede afstelling en om de banden in het juiste venster te krijgen. “Het was lastig om consistent te zijn en in het ritme te komen, al is dat hier volgens mij altijd al zo geweest. Dat maakt het ook wel weer leuk hier, maar ook uitdagend. Dus om dan nu P3 te hebben is een mooi resultaat, ook al was het verschil met pole slechts twee honderdsten van een seconde.”

Op basis van de laatste races denkt Norris dat hij zondag de strijd om de winst kan aangaan. “In de laatste paar wedstrijden hadden we een uitstekend tempo. Dus ik moet ‘ja’ zeggen, ik denk dat we in het gevecht zitten”, antwoordde de enkelvoudig Grand Prix-winnaar strijdlustig. Norris beschouwt McLaren echter niet als de favoriet. “Het zit zo dicht bij elkaar, maar George is al het hele weekend de favoriet. Mercedes is heel snel en George heeft in de kwalificatie geweldig werk geleverd.”

“Mercedes lijkt zich iets comfortabeler te voelen. Al vanaf de eerste run doen ze vooraan mee en wij niet altijd”, vervolgde Norris, die nog wel de snelste was in de natte eerste vrije training maar die lijn niet kon doorzetten onder droge omstandigheden. Toch heeft Norris goede hoop voor de race. “Zondag is altijd een dag geweest waarop we in de laatste paar maanden heel goed hebben gepresteerd. Als we dat zondag kunnen herhalen, dan ben ik benieuwd wat we kunnen bereiken.”

