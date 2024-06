Twee coureurs die dezelfde tijd rijden in een kwalificatie: uniek is het niet, maar wel bijzonder. Zeker als het gaat om een pole-position. George Russell en Max Verstappen kregen het zaterdag voor elkaar in de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada. De Mercedes-coureur ging in Q3 als eerste naar een tijd van 1.12.000, waarna de drievoudig wereldkampioen het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal in exact dezelfde tijd rondde.

Wat gebeurt er als coureurs dezelfde tijd rijden in een F1-kwalificatie?

Om deze vraag te beantwoorden pakken we het sportief reglement van de FIA voor de Formule 1 erbij. Artikel 39.4 staat geheel in het teken van hoe de uitslag van de kwalificatie (en de sprintkwalificatie) wordt bepaald. Om antwoord te geven op bovenstaande vraag is van eerdergenoemd artikel lid a, punt IV van belang.

Deze passage luidt: “als twee (2) of meer coureurs identieke rondetijden noteren tijdens Q1, Q2, Q3, SQ1, SQ2 of SQ3, dan krijgt de rijder die deze tijd als eerste heeft neergezet voorrang”. Vandaar dat Russell op de startopstelling voor de Grand Prix van Canada op pole-position mag plaatsnemen en Verstappen op P2 moet aansluiten. Het was immers de Brit die in Q3 als eerste rondging in 1.12.000, waarna de Nederlander deze tijd evenaarde.

Is het vaker voorgekomen dat twee coureurs dezelfde tijd reden in een F1-kwalificatie?

Ja, dat is zeker het geval. Sterker nog: in de kwalificatie voor de Grand Prix van Europa in 1997 op het circuit van Jerez de la Frontera deden zelfs drie coureurs dat. Jacques Villeneuve, Michael Schumacher en Heinz-Harald Frentzen hadden alle drie 1.21.072 nodig voor een ronde over de Zuid-Spaanse omloop. Ook toen ging het om de pole-position.

Villeneuve was de eerste van de drie die dat presteerde en daarom was de pole voor hem, gevolgd door Schumacher en Frentzen op respectievelijk P2 en P3. Jerez 1997 staat ook in de boeken als één van de meest besproken titelontknopingen ooit. Het was de laatste race van het jaar, waarin Villeneuve en Schumacher om de wereldtitel streden. De Duitser kwam met één punt voorsprong op zijn Canadese belager naar Spanje voor de beslissende wedstrijd.

Hoewel Schumacher de pole dus aan Villeneuve moest laten, veroverde hij een dag later in de race wel de koppositie. Villeneuve maakte echter jacht op de Ferrari-coureur en waagde in de 48ste ronde een inhaalpoging. De Williams-rijder wilde er binnendoor voorbij in de Dry Sac-bocht, maar Schumacher gooide de deur dicht. De op dat moment tweevoudig wereldkampioen elimineerde echter alleen zichzelf: Schumacher strandde in de grindbak, Villeneuve kon verder en greep zijn eerste en enige wereldtitel.

Zijn twee coureurs ooit een F1-race in dezelfde tijd gefinisht?

Nee, het is nog nooit gebeurd dat twee coureurs tegelijk over de finish zijn gekomen in een F1-race. Het kleinste verschil aan het einde van een race was tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2002, met opnieuw Schumacher in een hoofdrol. De Ferrari-coureur was op dat moment al lang verzekerd van zijn vijfde van in totaal zeven wereldtitels en dus leek het hem naar eigen zeggen wel leuk om precies tegelijk met zijn teamgenoot Rubens Barrichello over de streep van de Indianapolis Motor Speedway te rijden. Dat plannetje mislukte: Barrichello won met elf duizendste van een seconde verschil.

