Norris wil getest worden door Piastri: "Daar ontbrak het recent aan"

Lando Norris komt in 2023 voor het vijfde jaar op rij uit voor McLaren, het team dat hem in 2019 liet debuteren in de Formule 1. Na twee seizoenen als teamgenoot van Carlos Sainz reed hij in 2021 en 2022 aan de zijde van Daniel Ricciardo. In beide seizoenen was Norris de betere in de strijd met zijn Australische teamgenoot en met name in 2022 was het verschil tussen beiden zo nu en dan groot. Het gevolg voor Ricciardo is dat zijn doorlopende contract na afloop van het seizoen is ontbonden, zodat hij plaats kon maken voor nieuwkomer Oscar Piastri. Voor Norris betekenden de matige prestaties van zijn voormalig teamgenoot dat hij amper getest werd. Hij hoopt dan ook dat daar in 2023 verandering in komt na de komst van Piastri.

"Iedere coureur wil de andere coureurs verslaan en daaronder valt ook je teamgenoot. Dat is denk ik voor iedere coureur heel duidelijk. Natuurlijk wil ik op ieder mogelijk front de leiding hebben. Maar als team hebben we ook een coureur nodig die mij iets meer pusht en die mij hopelijk in staat stelt om nog meer uit mijn potentie te halen. Dat is waar het de laatste seizoenen ietwat aan ontbrak, maar hopelijk kan Oscar daar dit jaar voor zorgen door mij te pushen en mij te helpen de limiet te verleggen", vertelde Norris rond de onthulling van de McLaren MCL60. "Ik weet hoe goed hij is als coureur, dus ik verwacht niet dat het hem lang gaat kosten om op snelheid te komen. Ik weet zeker dat er momenten komen dat hij extreem goed presteert en mij tot de limiet gaat pushen. Hopelijk kunnen wij daar als team ons voordeel mee doen, dus ik kijk uit naar de komende tijd. Ik kijk ernaar uit om goede duels met hem uit te vechten en om het team naar voren te brengen."

Samenwerken om McLaren richting top te stuwen

Afgelopen seizoen eindigde McLaren op de vijfde plek bij de constructeurs, al had men Alpine kunnen verslaan als de prestaties van Ricciardo beter waren geweest. Red Bull, Ferrari en Mercedes bleven echter relatief ver buiten bereik voor de Britse formatie. Wel werkten Norris en Ricciardo goed samen voor de ontwikkeling van de bolides van McLaren, zoals ook Norris en Sainz dat al deden. De Britse coureur verwacht dat hij die lijn kan vasthouden met Piastri als teamgenoot. "Het is nog vroeg, we werken pas net samen en hebben pas een handvol keren op dezelfde dag gewerkt. Maar tot dusver gaat dat allemaal goed", legt Norris uit.

"De werkomgeving is hier en bij een test nog heel anders dan wanneer je tijdens een raceweekend voor het eerst met elkaar strijdt, maar het is een fijne gast en een harde werker", vervolgt Norris. "Ik zie geen enkele reden waarom we niet in staat zijn om McLarens reputatie als een goed team vast te houden - door elkaar te helpen als het nodig is, omdat we hetzelfde doel hebben. We willen allebei races winnen en kampioen worden, maar we beseffen ook dat het op dit moment nog niet kan. Daar hebben we nog niet alles voor in huis. Tot dat wel zo is, gaan we goed samenwerken en elkaar pushen om dichter bij dat doel te komen."

Video: De nieuwe McLaren MCL60 wordt besproken in de F1-update