Norris bezig met verhuizing naar Monaco: "Dit is een goed moment"

Waar Monaco al langere tijd de thuishaven is van coureurs als Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc, Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo, woonde Norris de afgelopen jaren dichtbij de F1-fabriek van McLaren. Nu de McLaren-kopman zich ontwikkeld heeft tot een volwassen F1-coureur wegen de (financiële) voordelen op tegen een langer verblijf in Engeland. “Veel coureurs hebben dit natuurlijk al gedaan en zeker met de werking van deze wereld is het ook belangrijk om je te beseffen hoe snel het afgelopen kan zijn”, vertelde Lando Norris. “Ik moet aan mezelf denken voor de toekomst.”

Norris wilde eerder in zijn loopbaan dicht bij McLaren blijven wonen, maar dat is nu niet meer zo belangrijk. “Er was destijds voor mijzelf nog veel te winnen in mijn carrière bij McLaren en in het feit dat ik bewegingsvrijheid had. Als ik een slecht weekend had, kon ik op een willekeurige dag naar de fabriek gaan om in de simulator te rijden en met de engineers te praten. Ik houd van Engeland, het is nog steeds mijn favoriete plek om te verblijven omdat familie en vrienden daar wonen. Zaken als plezier en het zijn op plekken waar ik me goed voel, heeft voor mij vaak de overhand in dit soort beslissingen. Het is daarom geen eenvoudige keuze geweest en ik heb er ook heel lang niet eens bij stilgestaan. Op dit moment zit ik in rustig vaarwater om de beslissing te nemen en daarheen te verhuizen. Ik kan mijn familie en vrienden nog steeds bezoeken, het meeste blijft gewoon hetzelfde. Ik kan alleen minder golfen, maar ook daar vinden we wel iets op.”

Interactie met fans

De 22-jarige coureur steekt de financiële motivaties niet onder stoelen en banken en is zich bewust dat de kritiek die hem dat oplevert. Voor Norris is het contact met zijn fans belangrijk en dat zal met een verhuizing naar Monaco niet veranderen, stelt hij. “Ik kan nog steeds streamen, mijn interactie met de fans zal niet veranderen. Max doet ook wel eens een stream, dat blijft zo. Alles wat ik nu dagelijks doe, blijft volgens mij gelijk en bij McLaren breng ik waarschijnlijk meer dagen door omdat het nieuwe reglement ingevoerd wordt.”