Stroll enthousiast over samenwerking met Alonso: "Goede dynamiek"

Dat het er bij Aston Martin momenteel gemoedelijk aan toegaat, is geen geheim. Er is ook geen reden voor spanningen binnen het team, aangezien het ten opzichte van vorig jaar een enorme stap vooruit heeft gezet en zich plots tot de nummer twee op de grid ontpopt heeft. Fernando Alonso heeft het team uit Silverstone in de eerste vijf races van 2023 vier keer aan een podiumplaats geholpen. De tweevoudig wereldkampioen droomde ervan om bij zijn Formule 1-comeback voor podiumplaatsen en zeges te gaan en is daar in zijn eerste jaar bij zijn nieuwe werkgever al deels – de 33ste zege laat nog op zich wachten – in geslaagd.

De goede resultaten lijken de 41-jarige Spanjaard goed te hebben gedaan, aangezien hij zich in de races ook een echte teamspeler toont. Zo gaf hij in Baku via de boordradio tips door voor teamgenoot Lance Stroll, aangezien de Canadees volgens hem het team de komende 'tien of vijftien jaar' zal moeten leiden, en had hij een compliment voor een inhaalactie van Stroll in Miami – die hij op een van de tv-schermen langs het circuit had gezien.

Stroll is op zijn beurt enthousiast over de samenwerking met de Spaanse routinier, die hij op jonge leeftijd voor het eerst ontmoette bij de Ferrari Driver Academy. "Ik zou niet zeggen dat we al sinds ik twaalf was een band hebben, ik was slechts een fanboy!", zegt Stroll. "Maar er is op dit moment een geweldige dynamiek binnen het team. Ik geniet er absoluut van om met hem samen te werken. Hij is ongelofelijk getalenteerd, heeft veel kennis en ervaring, en is hongerig om elke dag het meeste uit zichzelf te halen. Ik heb enorm veel respect voor hem, omdat hij dat al heel lang doet. Hoeveel jaren zit hij al op dit niveau? Meer dan twintig jaar?"

"Ik heb er veel respect voor, voor de toewijding, focus en motivatie die hij elke dag toont", vervolgt Stroll. "We hebben een fantastische synergie in het team en de auto is echt heel fijn om te besturen. We hebben een geweldige band en proberen allebei elk weekend meer uit de auto te halen. Als team proberen we met meer en betere ideeën te komen om de afstelling te verbeteren, om het nog beter te maken. Die dynamiek is echt goed."

