Fernando Alonso lijkt in zijn element bij Aston Martin. Het team heeft hem een competitieve auto gegeven, iets waar hij naar verlangde sinds zijn comeback in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen stond al drie keer op het podium en denkt voorlopig niet aan stoppen. De band met teamgenoot Lance Stroll lijkt bovendien zeer vriendelijk.

Dat werd in de Grand Prix van Azerbeidzjan nog maar eens benadrukt. Stroll gaf op de boordradio aan dat hij Alonso niet zou aanvallen zodat hij zich kon concentreren op het gevecht met Lewis Hamilton. Op zijn beurt liet Alonso op de boordradio weten dat Hamilton worstelde met de banden en kreeg daarin gelijk. Later deelde hij ook informatie over de rembalans, zodat dit doorgespeeld kon worden naar Stroll om hem te helpen.

Alonso legt uit dat hij Stroll op deze manier helpt omdat hij gelooft dat de Canadees de toekomst van Aston Martin is. "Ik bedoel, we praten heel veel gedurende een weekend, dat begint op donderdag al", zegt Alonso, gevraagd door Motorsport.com naar zijn band met Stroll. "Als we tijdens de race iets in de auto voelen waar we het nog niet over hebben gehad, en het iets nieuws is waarmee we de andere auto kunnen helpen, communiceren we dat normaliter binnen het team. Zo is dat ook geweest. Ik weet dat ik nog enkele jaren in de Formule 1 rijd, maar niet veel. Hij zal het team de komende tien of vijftien jaar leiden. Ik hoop Lance dus de komende jaren zoveel mogelijk te helpen."

Het is een bijzondere band tussen teamgenoten, maar Alonso benadrukt dat dit niet de eerste keer is dat hij een teamgenoot zo helpt. "Ik heb dit in het verleden wel eens gehad, maar slechts een paar van mijn radioberichten werden uitgezonden. Maar deze niet. Om wat voor reden dan ook is de Formule 1 nu aardig voor me."

Harmonie

Stroll liet na de race weten dat hij het prima vond om Alonso niet aan te vallen en voor eigen geluk te gaan. "We dachten allebei aan de lange termijn en hij had het betere tempo", legt Stroll uit. "Ik wilde hem in die zin dus niet pushen. Ik had het gevoel dat het voor ons beide slimmer was om aan het begin te managen. Toen schoot hij ineens weg en had hij echt een goed tempo op de harde band. Ik worstelde wat met de balans en kwam niet echt uit de verf. Ik maakte een fout in bocht 16, waar Hamilton mij inhaalde. Toen voelde het een beetje dat het lastig zou worden tot het einde van de race."

Stroll hoorde pas na de race van de boordradioberichten van Alonso. "Hij deed de gunst terug! Dat was aardig van hem. Ik kreeg te horen dat ik aan de rembalans en andere dingen moest aanpassen. Dus nu weet ik dat dat van hem kwam."

Voor teambaas Mike Krack is de sterke samenwerking tussen de teamgenoten 'fantastisch' om te zien. "Het toont de volwassenheid van Lance en Fernando, zoals zij samenwerken en met elkaar omgaan. Zij hebben duidelijk begrepen dat onze concurrenten niet de groene auto's zijn, maar de rest. We hebben er alleen maar profijt van als we deze harmonie tussen de twee , die elkaar pushen maar ook waar nodig helpen, kunnen vasthouden."

