VIDEO: Kimi Raikkonen wint zijn laatste race in GP Amerika 2018

In zijn eerste periode bij Ferrari had Kimi Raikkonen veel succes. In 2007 pakte hij de wereldtitel Formule 1, en ook in 2008 en 2009 boekte hij Grand Prix-zeges. Na 2009 besloot hij te stoppen met Formule 1, en werd hij actief in de rallysport. Na twee jaar afwezigheid kwam hij in 2012 terug bij het team van Lotus. Na twee seizoenen en twee zeges, ging Raikkonen weg na een groot conflict over zijn salaris. In 2014 keerde hij terug bij Ferrari, waar hij Felipe Massa verving.

Zijn tweede termijn bij Ferrari was niet zo succesvol als de jaren ervoor. In het eerste seizoen had hij simpelweg een slechte auto. In de jaren daarna werd het beter, maar zijn teamgenoot Sebastian Vettel was kopman en kreeg duidelijk de voorkeur. Er waren wel hoogtepunten, zoals een pole-position in de GP van Monaco in 2017. Maar door een betere bandenstrategie kwam Vettel in die race voor de Fin te liggen. Ook in 2018 genoot Vettel de voorkeur door zijn strijd met Lewis Hamilton.

Het seizoen van 2018 leek vier races voor het einde al beslist. Vettel maakte een hoop fouten en Hamilton kon zijn vijfde wereldtitel al op het Circuit of The Americas binnenhalen. De Brit startte van pole-position, maar Raikkonen schoot weg en pakte de leiding. Verder naar achteren reed Vettel tegen Daniel Ricciardo aan en spinde hij. Hierdoor kon de volle focus op Raikkonen worden gelegd. Een tactisch zeer interessante race volgde. Met nog een paar ronden te gaan leidde Raikkonen de race, voor Max Verstappen die de race door een gridstraf achteraan moest starten. Hamilton reed op verse banden derde. De inmiddels zevenvoudig wereldkampioen probeerde alles om aan de Nederlander voorbij te komen, maar slaagde daar niet in en ging zelfs even van de baan. Daardoor kon Kimi Raikkonen zijn 21e en laatste overwinning pakken, en was Hamilton nog geen kampioen. Een race later zou de Brit in Mexico wel zijn vijfde titel pakken in de koningsklasse van de autosport.