Keuze voor Doohan unicum voor Alpine: "Buitengewoon goed nieuws"

Op de vrijdagochtend van de Nederlandse Grand Prix heeft Alpine F1 Team naar buiten gebracht dat de line-up voor 2025 rond is. Van Pierre Gasly was al bekend dat hij zou aanblijven bij de Franse renstal, maar inmiddels is ook de identiteit van zijn teamgenoot bekend. Niet geheel onverwachts is de keuze gevallen op Jack Doohan. De 21-jarige Australiër, de zoon van vijfvoudig 500cc-wereldkampioen Mick Doohan, mag volgend jaar zijn racedebuut maken in de koningsklasse. Geheel nieuw is hij niet bij Alpine. Hij maakt sinds 2022 al deel uit van de Alpine Academy en sinds begin 2023 is hij ook de test- en reservecoureur van de F1-formatie.

In 2025 zet Doohan dus een nieuwe stap binnen de F1-structuur van Alpine, want hij mag dan zijn racedebuut maken. "We zijn er blij mee dat we Jack vanaf volgend seizoen in het racezitje kunnen zetten en dat we hem zo de kans geven om zijn vaardigheden en talent in de Formule 1 te laten zien", vertelt Oliver Oakes, de nieuwe teambaas van Alpine's F1-team. Hij staat ook stil bij iets wat de promotie van Doohan uniek maakt. "Jack wordt de eerste coureur die van de Alpine Academy promoveert naar een racezitje bij het team, dus dat is buitengewoon goed voor het team en het traject voor jonge coureurs."

Voormalig Hitech-baas Oakes heeft zelf in 2019 al samengewerkt met Doohan, die toentertijd voor dat team uitkwam in het Aziatische Formule 3-kampioenschap. In die tijd is het de huidige Alpine-teambaas duidelijk geworden dat de coureur uit Gold Coast ruw talent en potentieel heeft. "Hij is een harde werker achter de schermen en zijn inzet wordt enorm gewaardeerd door het hele team", vervolgt Oakes, om daar aan toe te voegen blij te zijn met de line-up van Alpine in 2025. "Met Jack naast Pierre hebben we een uitgebalanceerd rijderspaar met een goede combinatie van jeugdige energie, ervaring en pure snelheid. We kijken ernaar uit om met zowel Jack als Pierre samen te werken om de auto verder te ontwikkelen en het team verder naar voren op de grid te brengen."