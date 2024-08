De Dutch Grand Prix stelde voor de editie van 2024 35.000 tickets ter beschikking aan de Franse Platinum Group. Het ging hierbij onder andere om tickets die werden aangeboden via de site Gootickets en exclusieve kaarten die bijvoorbeeld toegang boden tot de paddock club en pitstraat. De verkoop verliep echter zeer moeizaam: vorige week waren er nog meer dan 8.000 tickets verkrijgbaar.

In juli van dit jaar liet het in Monaco gevestigde bedrijf echter weten de overeenkomst te ontbinden vanwege diverse tekortkomingen van de Dutch GP. Platinum Group stelde dat het dacht alleenrecht te hebben op de verkoop van de F1-tickets aan buitenlandse fans. Later bleken meerdere partijen de kaarten te mogen verkopen, waaronder de website van Max Verstappen. Door deze ontbinding bleef de promotor met een schadepost van 3.000.000 euro zitten.

In een kort geding, aangespannen door DGP Race BV, gaf de rechter hen gelijk. “In deze kort gedingprocedure is niet vast komen te staan dat de verwijten van PG de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigen. DGP heeft voldoende concreet gemaakt dat zij een spoedeisend belang heeft bij betaling, vanwege haar eigen betalingsverplichtingen ten opzichte van haar leveranciers. De voorzieningenrechter veroordeelt PG om het al in juni 2024 verschuldigde restant van € 3.000.000,- aan DGP te betalen”, zo staat te lezen op rechtspraak.nl.