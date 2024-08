Officieel: Alpine laat Jack Doohan debuteren in F1 in 2025

Alpine heeft de line-up voor het Formule 1-seizoen 2025 rond. De Franse equipe heeft de 21-jarige Jack Doohan naar voren geschoven als opvolger van Esteban Ocon, die mede door zijn gespannen relatie met Pierre Gasly moet vertrekken en zijn heil volgend jaar bij Haas zoekt. Alpine heeft meerdere coureurs overwogen voor het vacante zitje en had de pijlen vooral op Carlos Sainz gericht. De afzwaaiend Ferrari-piloot kon kiezen tussen Alpine, het Audi-project en Williams, maar heeft zoals bekend voor de laatstgenoemde optie gekozen. Hierdoor is de blik van Alpine op het eigen juniorprogramma gegaan, ook omdat het opleiden van eigen kweek anders weggegooid geld zou zijn.

"Ik ben zo blij dat ik promotie naar een fulltime racezitje heb veiliggesteld met Alpine in 2025 en ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen van het management van het team", zegt Doohan, die de afgelopen twee jaar al reserverijder van het team was, over zijn toekomstige F1-debuut. "Het is buitengewoon bevredigend om de eerste promovendus uit de Alpine Academy te zijn die een racezitje bij het team krijgt en ik ben iedereen die me gesteund heeft om dit werkelijkheid te laten worden extreem dankbaar. Het is een spannend moment, een dag van trots voor mijn familie en ik kijk ernaar uit om alles in me op te nemen en achter de schermen keihard te werken."

Alpine heeft Doohan en Mick Schumacher eerder dit jaar allebei laten testen op het circuit van Paul Ricard. Die test is door velen geïnterpreteerd als een shoot-out voor het geval Sainz Alpine links zou laten liggen, al sprak het team dat tegen. De test werd afgewerkt in de A522, de 2022-bolide van het team. In die auto werkt Doohan dit jaar een uitvoerig testprogramma af ter voorbereiding op het Formule 1-avontuur, een testprogramma dat in Zandvoort is begonnen. In de Nederlandse duinen sorteerde Doohan ook alvast voor op wat nu officieel is: "Ik ben ervan overtuigd dat ik aan alle dingen voldoe waar ik aan moet voldoen en ik voel potentie als ik in de auto zit. Voor mijn gevoel is er geen reden waarom ik volgend jaar geen kans zou moeten krijgen", toonde Doohan zich uitgesproken in gesprek met Motorsport.com. Doohan heeft dit jaar in Canada en Groot-Brittannië al twee vrije trainingen afgewerkt en zal later dit seizoen nog vaker in de 2024-auto stappen, onder meer tijdens de young driver test in Abu Dhabi.

Eerste kart van Michael Schumacher

Met de aankondiging dat Doohan volgend jaar debuteert in de Formule 1, is zijn lange weg naar de koningsklasse met enige vertraging succesvol afgerond. De zoon van de zeer succesvolle motorcoureur Mick Doohan begon in 2012 met karten op wedstrijdniveau, waarbij het noemenswaardig is dat hij zijn eerste kart heeft gekregen van buurman en zevenvoudig F1-wereldkampioen Michael Schumacher. Na twee Australische kartingtitels en een zesde plek in het wereldkampioenschap van 2017, maakte hij een jaar later de overstap naar de autosport. Doohan kwam in 2021 tot een tweede plek in de Formule 3 en legde twee jaar later beslag op P3 in de Formule 2-rangschikking. Genoeg voor een F1-zitje was dat niet meteen. Doohan moest in de wachtkamer plaatsnemen en fungeert dit jaar als de officiële reservecoureur van Alpine, overigens zonder daarnaast nog een eigen raceprogramma af te werken.

Het is een bewuste keuze geweest om alles op zijn Formule 1-droom te zetten en een heel seizoen achter de schermen mee te kijken. In combinatie met het testprogramma in de 2022-auto zette Doohan in Zandvoort alvast nadrukkelijk in op het vacante zitje voor 2025. "Alpine heeft veel in me geïnvesteerd en ze hebben me ook vele kansen gegeven. Voor mijn gevoel ben ik snel in een Formule 1-auto en kan ik mooie dingen laten zien, dus ik wil Alpine graag terugbetalen en samen met hen de volgende stap zetten. Ik denk dat het goed is om een jongeling zoals ik in het team te hebben, iemand die hongerig en gedreven is en die misschien een andere kijk op dingen binnen het team heeft."