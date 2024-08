Max Verstappen heeft begrip voor vertrek Wheatley: "Audi-aanbod lastig te matchen"

Na Adrian Newey zal met Jonathan Wheatley een tweede kopstuk van het eerste uur Red Bull Racing verlaten. Intern was al langer bekend dat Wheatley ambities koesterde om teambaas te worden, hetgeen bij Red Bull niet tot de mogelijkheden behoort. Afgelopen winter is de sportief directeur nog wel meermaals genoemd als potentiële opvolger van Christian Horner, maar laatstgenoemde is gevrijwaard van de beschuldigingen na het uitgevoerde onderzoek en blijft zitten. Het verklaart waarom Wheatley om zich heen is gaan kijken voor mogelijkheden om elders in de paddock teambaas te worden.

Bod van Audi ook 'niet makkelijk te matchen'

Het Audi-project gaf Wheatley de kans en dus snapt Verstappen wel dat de Brit na bijna twintig jaar Red Bull Racing verder kijkt. "Ik heb altijd een hele goede relatie met Jonathan gehad. Alleen als je zo’n aanbod krijgt en je hebt de ambitie hebt om hogerop te raken... Die kans was er bij ons niet. Hij kon natuurlijk voor altijd in zijn huidige rol blijven, zolang hij zou willen, maar hij kon niet hogerop binnen het team. Bij Audi krijgt hij wel de mogelijkheid om hogerop te gaan. Als je al zo lang bij hetzelfde team zit, dan ga je toch nadenken. Het aanbod zelf was natuurlijk ook wel redelijk goed", lacht Verstappen tijdens de Nederlandse mediasessie over de financiële kant van het verhaal. "Als je met een budgetplafond te maken hebt, dan kun je dat aanbod niet heel makkelijk matchen als Red Bull. Dus no hard feelings."

"Ik vind het altijd jammer dat hij gaat natuurlijk, maar ik snap hem wel. Als je zo’n aanbieding krijgt, dan moet je ervoor gaan. Dat heb ik hem trouwens ook verteld, we hebben gebeld in de zomerstop." Het begrip van Verstappen wordt versterkt doordat er binnen afzienbare tijd ook geen promotiemogelijkheid voor Wheatley zou ontstaan binnen Red Bull. "Ik denk dat het goed is hoe ons team nu wordt gerund met de mensen die we hebben. Daardoor was zijn rol zoals die was en zou die ook niet veranderen." Die rol was echter wel veelomvattend en dus weet Verstappen dat de taken bij op opvolging bij meerdere mensen moeten worden ondergebracht. "De rollen moeten worden verdeeld onder andere mensen, maar daar zijn we nu druk mee bezig." Daarbij is het aannemelijk dat Red Bull iemand naar voren schuift voor de communicatie met de FIA en dat iemand anders over de performance gaat, waar ook de pitstops onder vallen.

Wheatley gaat op zijn beurt zijn geluk beproeven bij Audi, waarvan Verstappen denkt dat ze een goede aanwinst binnenhalen. "Ik weet natuurlijk niet precies hoe dat allemaal ingericht wordt bij Audi, dus dat is altijd een beetje lastig te zeggen. Maar hij is heel goed in wat hij bij ons heeft gedaan en brengt ook veel ervaring mee naar Audi. Dat is goed voor hen, dat hebben ze heel goed gedaan. Hopelijk heeft hij het daar ook naar zijn zin. Het is natuurlijk wel even aanpassen om vanuit Engeland naar Zwitserland te gaan, maar aan de andere kant: als mensen hun hoofd ergens naar zetten, dan heeft het ook geen zin meer om ze om te praten. Dan moet je het gewoon laten gaan en dat heb ik hem ook tegen hem gezegd."

Pérez positief: "Team in goede handen voor tien à twintig jaar"

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez kan eveneens begrijpen dat Wheatley het avontuur aangaat om zelf teambaas te worden. "Hij is enorm ervaren en stond ook heel dicht bij Christian, die naar mijn mening de beste teambaas in de Formule 1 is. Jonathan heeft de juiste mindset en houdt enorm van de Formule 1. Ik denk dat hij absoluut klaar is voor de volgende stap in zijn carrière." Gevraagd door Motorsport.com hoe groot het verlies voor Red Bull zal zijn, vervolgt de Mexicaan: "Jonathan is lang onderdeel van het team en heeft de structuur van het team mede neergezet. Maar zoals altijd als je iemand kwijtraakt, moet je voorbereid zijn op wat er komen gaat. Ik geloof echt dat de toekomst in goede handen is. Red Bull heeft de luxe veel goede mensen te hebben, ook veel jonge mensen. Ik denk dat het team voor de komende tien à twintig jaren in een uitstekende positie verkeert."

