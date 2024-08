Liberty zet F1-aandelen te koop om overname MotoGP te bekostigen

In april werd bekendgemaakt dat Liberty Media een bedrag van 4,2 miljard dollar neertelt om 86 procent van de aandelen in MotoGP-eigenaar Dorna Sports over te nemen. Om het financiële plaatje van die overname rond te krijgen, heeft de Amerikaanse firma besloten om Formule 1-aandelen te verkopen. Het gaat om 10.650.000 Series C-aandelen van Formule 1, dat onder het symbool FWONK genoteerd staat aan de Amerikaanse beurs Nasdaq. De aandelen worden voor 77,50 dollar per stuk aangeboden, waardoor Liberty in totaal zo'n 825 miljoen dollar wil ophalen voor aftrek van de kortingen voor de kredietverstrekkers en te betalen geschatte aanbiedingskosten.

Door ruim tien miljoen aandelen F1 te verkopen wil Liberty ervoor zorgen dat dat de gehele overname van Dorna Sports cash bekostigd kan worden. Als dat niet zou lukken, dan hadden de verkopers van Dorna - investeringsvehikel Bridgepoint Group en Canada Pension Plan Investment Board - een deel van het overnamebedrag uitgekeerd gekregen in FWONK-aandelen. "Liberty Media is van plan haar optie uit te oefenen om extra contanten te leveren in plaats van aandelen FWONK als onderdeel van de eerder bekendgemaakte voorgenomen acquisitie van Dorna Sports," leest de verklaring, "zodat de volledige betaalde vergoeding uit contanten zal bestaan en er geen aandelen FWONK zullen worden uitgegeven aan de kopers."

Liberty Media hoopt de overname van Dorna Sports - de promotor van de MotoGP en het World Superbike - eind 2024 af te ronden. In de strijd om de Spaanse firma troefde men onder meer het Qatarese investeringsfonds Qatar Sports Investments en UFC- en WWE-eigenaar TKO af. Na het afronden van de overname wil Liberty met de MotoGP hetzelfde doen als men heeft gedaan met de Formule 1. Sinds de Amerikaanse firma eind 2016 eigenaar werd van de koningsklasse van de autosport, heeft de sport een enorme groei doorgemaakt. Zo zijn er nu meer races in een seizoen dan ooit tevoren en zijn de inkomsten flink gestegen, mede door de populariteit van de Netflix-serie Drive to Survive. Zoiets hoopt Liberty ook met de MotoGP te bereiken. Dorna-topman Carmelo Ezpeleta en zijn zoon Carlos, die sportief directeur is, blijven voorlopig nog betrokken bij de MotoGP-organisatie.