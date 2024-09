Na de Formule 1 Grand Prix van Spanje is het Red Bull Racing niet meer gelukt om een Grand Prix te winnen. Ook in Singapore lukte dat niet, al was men bij de Oostenrijkse renstal vooral tevreden dat Max Verstappen wel de tweede plaats naar zich toe wist te trekken. Het verlies ten opzichte van titelconcurrent Lando Norris bleef zo beperkt tot zeven punten. Bij Red Bull zijn de ogen nu gericht op Austin, waar het volgende upgradepakket moet komen. Volgens Kees van de Grint hangt er heel veel af van dit pakket, en dan niet alleen voor dit jaar.

"Als die update vanaf de volgende race werkt en - laat ik het zo zeggen - Max [Verstappen] weer een auto krijgt waarmee hij echt kan winnen op eigen kracht, dan ziet het er goed uit voor volgend jaar", begint de voormalig bandeningenieur in het Viaplay-programma In de Slipstream. "Maar is die update weer niet wat ze ervan hadden gedacht, dan moeten ze zich achter de oren krabben voor volgend jaar. Want dan blijken ze toch niet helemaal te weten wat het probleem is."

Volgens Van de Grint was afgelopen weekend in Singapore nog duidelijk dat de RB20 niet goed genoeg is. Zo ging het voor Verstappen in de kwalificatie maar net goed. "In Q2 kwam hij - ik dacht in de laatste bocht - helemaal naast de baan, waar hij nog fantastisch die auto opving. En omdat hij op de kerbs kwam was het al gauw 'kijk, hij stuitert'", aldus de analist. Volgens hem is dat echter niet de kern van wat er misging. "Het begin van het probleem is onderstuur. Je moet - in dit geval - helemaal niet naast die kerb komen. Je moet daar niet zijn. En kijk, dan komt hij daar op, dat was voor mij - een auto in de training is namelijk hetzelfde als in de race - het teken dat die auto nog helemaal niet zo fantastisch is. Max heeft hem naar de tweede plaats gereden, met dank aan de twee Ferrari's."

Dat de RB20 volgens Van de Grint nog niet op orde is, laat zien dat in Austin Red Bull echt moet hopen dat het met het nieuwe pakket wel de stap kan zetten. "De update is niet alleen voor het kampioenschap belangrijk, maar daarmee kan Red Bull laten zien, of ze inderdaad doorhebben wat het probleem is. En dan is het oké voor volgend jaar", legt hij uit. "Hebben ze dat niet..."