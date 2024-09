Uitgelegd: Zo hebben Red Bull en Max Verstappen hun F1-weekend in Singapore gered

Singapore en Red Bull Racing is in de voorbije jaren niet altijd een goed huwelijk gebleken. Sergio Pérez won er weliswaar in 2022, maar met de grondeffectauto's heeft Red Bull vooral geworsteld onder het kunstlicht. Zo kwam Max Verstappen in de voorgaande twee jaren tot P7 en P5 en concludeerde hij tijdens de mediadag: "Dit is niet het favoriete circuit voor ons, en dat zal ook nog wel even zo blijven." Het kwam mede doordat technisch directeur Pierre Waché al eerder aan deze website had laten weten dat de fundamentele 'Singapore-problemen' tijdens het lopende seizoen niet zomaar te verhelpen zijn. Die ongemakken zitten deels in het concept van de auto ingebakken en vallen volgens Waché in de winter pas echt aan te pakken. Hij heeft er overigens vertrouwen in dat Red Bull de mankementen op stratencircuits kan aanpakken zonder de sterke punten van de auto af te zwakken.

Dit jaar moesten Verstappen en Sergio Pérez het in Singapore maar doen met wat ze hadden, zo luidde de boodschap. Desondanks wenste Red Bull wel de lessen van vorig jaar in de praktijk te brengen. Toen liet Verstappen na de Grand Prix van Singapore weten 'enkele ideeën' te hebben hoe het beter zou kunnen: "Het is alleen jammer dat we een heel jaar moeten wachten om dat te laten zien." Afgelopen weekend was het moment eindelijk daar, al kwamen de vrijdagse trainingen als een schok. "Niks werkt. Op de auto van Max werkt helemaal niks. Op zowel de soft als ook op de harde band had hij totaal geen grip en balans", concludeerde Helmut Marko achter de Red Bull-garage. Zijn meest veelzeggende quote was: "We moeten echt drastische dingen proberen. Ik heb net gekeken en onze pace was hetzelfde als Colapinto..."

Te ver doorgeschoten uit angst voor de hobbels en kerbs

Op dat moment was nog niet bekend wat er precies verkeerd was met de Red Bull-afstelling, maar dat is inmiddels wel duidelijk. Zo blijkt uit informatie van Motorsport.com dat het team in eerste instantie te ver was doorgeschoten om niet al te veel last van de hobbels en kerbstones te hebben. Dat was immers de achilleshiel in de voorbije jaren. Red Bull heeft te veel concessies gedaan voor het rijcomfort over de hobbels en kerbs, waardoor de algemene performance eveneens verdween. De mechanische grip was voor een belangrijk deel weg. Niet voor niets concludeerde Verstappen op vrijdagavond al dat de kerbstones en hobbels niet eens het probleem waren.

Het is een lezing die na afloop van de fysiek zware race wordt bevestigd door teambaas Christian Horner. "We wilden een herhaling van vorig jaar voorkomen en hebben misschien te veel gecompenseerd", erkent hij na een vraag van Motorsport.com. Vorig jaar sprong de Red Bull-auto over iedere hobbel alle kanten op, en ditmaal zijn er - bijvoorbeeld qua rijhoogte en verdere afstelling - te veel concessies gedaan op vrijdag. "Maar het gaat erom hoe het team heeft gereageerd", vervolgt Horner. "Er is enorm veel moeite in die reactie na vrijdag gestoken. Op zaterdag konden we Max een veel betere auto geven. In de race konden we natuurlijk nog niet met Norris knokken, maar we hadden de rest van het veld onder controle."

Voldoende Red Bull genuttigd door teamleden in Milton Keynes

Waar Horner spreekt over alle moeite die er in een ommekeer is gestoken, mag ook het simulatorwerk niet worden onderschat. Zo is er in Milton Keynes tot in de nachtelijke uurtjes doorgewerkt, waarbij Horner over de bijdrage van simulatorcoureur Sébastien Buemi grapt: "Hij heeft in ieder geval genoeg Red Bull genuttigd om door te kunnen gaan! Hij heeft een belangrijke rol gespeeld, maar dat geldt voor het hele team dat dag en nacht heeft gewerkt. Dat zal in de komende weken ook gebeuren, waarbij we het voordeel hebben dat er geen verplichte shutdown is." Verstappen zat tijdens de persconferentie na afloop van de race nog altijd in zijn protestmodus tegen de FIA, al erkende ook hij dat de ommekeer tijdens het raceweekend immens is geweest. "Het is vooraf altijd lastig om te voorspellen of je te ver doorschiet met een afstelling of niet. Maar we zijn in ieder geval een andere richting opgegaan. Het is een enorme ommekeer geweest, al is het lastig te zeggen of het de grootste van dit jaar is geweest."

Het feit dat Red Bull de zaak heeft kunnen omdraaien, laat Horner afsluitend ook positieve dingen over de correlatie zien. "Het meest hoopgevende is dat de auto na alle aanpassingen reageerde zoals we hoopten en ook reageerde zoals onze tools aangaven. Dat is een bemoedigende factor. Volgens mij werkt het team in de goede richting en begrijpen we waar sommige beperkingen vandaan zijn gekomen. Hopelijk opent dit weer nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor ons die iets opleveren."