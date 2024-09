Wolff: Horner "jut de boel op" met geveinsde interesse voor Russell

Een van de thema's afgelopen in de paddock van het Marina Bay Street Circuit in Singapore was de line-up van Red Bull Racing in de komende jaren. Het (opnieuw) zwakke optreden van Sergio Pérez deed opnieuw de discussie oplaaien over de beste samenstelling van de Red Bull-stal voor de komende jaren.

Daniel Ricciardo lijkt vrijwel zeker af te vallen, het Red Bull-management is nog steeds niet overtuigd van de kwaliteiten van Yuki Tsunoda, en Liam Lawson, die bij RB Ricciardo moet doen vergeten, lijkt nog niet klaar voor het grote werk naast Max Verstappen.

De zoektocht naar de ideale combinatie deed Christian Horner afgelopen weekend gekscherend opmerken dat het eens een deur verder zou kunnen kijken voor versterking en noemde vervolgens George Russell van Mercedes als kandidaat. "Kijk, we zijn niet bang om buiten onze vijver van coureurs te kijken", vertelde Horner aan Sky Sports. "George Russell heeft eind volgend jaar geen contract meer. Het zou dom zijn om dat niet in overweging te nemen. Er zijn andere coureurs, getalenteerde coureurs, die ook zonder contract komen te zitten."

Of de suggestie van Horner serieus was, valt te betwijfelen. Het moet vooral gezien worden als een sneer naar Toto Wolff, die regelmatig lijkt te hengelen naar de diensten van Verstappen. Zo legt tenminste de Oostenrijker de woorden van Horner uit. "Ik denk dat hij continu de boel aan het opjutten is, dat hoort bij het spel. George is een Mercedes-coureur, is dat altijd geweest en zal dat hopelijk ook altijd blijven. We hebben een lang contract met hem."

Russell tekende vorige zomer een nieuw contract bij Mercedes, tot het einde van het seizoen 2025. Maar toen Wolff in Monza Andrea Kimi Antonelli aankondigde als de vervanger van Hamilton, suggereerde de teambaas meteen ook dat er verschillende opties en clausules in Russells contract staan om hem nog langer aan zijn team te binden. "Deze twee coureurs zijn de toekomst", zei Wolff in Italië over Russell en Antonelli. "Ze zijn en blijven Mercedes-coureurs. Mercedes is altijd een snelkookpan geweest, maar dit is waar we vandaag staan als team, we willen met deze twee verder." Ondanks die woorden is het geen geheim dat Wolff de deur op een kier laat, voor het geval Verstappen aanklopt.