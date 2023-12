Met 21 overwinningen in 22 Grands Prix heeft Red Bull Racing een bijna perfect Formule 1-seizoen 2023 gedraaid. Carlos Sainz voorkwam met een zege in Singapore dat alle overwinningen bij het team uit Milton Keynes belandden. De RB19 was de maatstaf en is afgaande op de statistieken een van de beste F1-bolides aller tijden. Bovendien lijkt de auto een uitstekend platform om verder te ontwikkelen richting 2024. Kees van de Grint ziet Max Verstappen echter ook als een belangrijke reden voor de dominantie van Red Bull en stelt dan ook dat de concurrentie meer moet doen dan een auto bouwen die zich kan meten met de nieuwe RB20.

"Het gaat erom dat de concurrentie een betere auto bouwt en daar heb ik een hard hoofd in. De teams in de tweede divisie moeten het gat gaan dichten. Ik heb eerder al eens gezegd: Red Bull heeft een prima auto, maar ze hebben vooral de Verstappen-factor", legt Van de Grint uit in gesprek met Motorsport.com. "Je moet dus niet alleen een auto bouwen die net zo goed is als de Red Bull, want dat is niet voldoende. Je moet een auto bouwen die een paar tienden sneller is dan de Red Bull om de Verstappen-factor uit te schakelen. Dat zie ik niet meteen gebeuren."

Afgelopen seizoen wisselden Aston Martin, Ferrari, McLaren en Mercedes elkaar af als naaste achtervolger van Red Bull, waarbij Mercedes uiteindelijk beslag legde op de tweede plek in het kampioenschap voor constructeurs. Het verloop van hun seizoen geeft Van de Grint echter weinig hoop dat ze komend jaar wel een echte bedreiging vormen voor de regerend kampioenen. "Verleden winter dacht Mercedes dat ze begrepen waarom hun auto niet zo goed was. Nou, dat hebben ze dus niet begrepen en ik vrees dat ze het aan het einde van dit jaar nog steeds niet begrepen, want de laatste paar races waren niet zo indrukwekkend", verklaart hij zijn standpunt. "Ik ben heel benieuwd waar Mercedes mee komt, of ze met een compleet ander concept zoals een Red Bull-kopie komen."

Kan Hamilton Verstappen uitdagen voor achtste titel?

Daar waar Mercedes niet bijzonder veel indruk maakte op Van de Grint, deed de "zeer gemotiveerde" Lewis Hamilton dat wel. "Die man moet een beetje teleurgesteld zijn dat de auto niet harder wil. Hij heeft toch fantastisch gereden en is uiteindelijk derde geworden in het kampioenschap, waarmee hij de eerste niet-Red Bull is", stelt de voormalig bandengoeroe van Bridgestone, die in de zevenvoudig wereldkampioen - met het juiste materiaal - een serieuze uitdager van Verstappen ziet. "Als er iemand is die ook aan Max partij kan geven, dan is dat Lewis wel. In F1 ben je echter van zoveel andere factoren afhankelijk. Als de auto weer hetzelfde niveau heeft als dit jaar, dan gaat hij hem niet winnen. En hij wordt natuurlijk ook niet jonger. Maar ik denk dat hij die achtste nog wel eens kan halen."

Daarvoor is Hamilton niet alleen afhankelijk van de bolide van Mercedes, maar ook van de Red Bull RB20. Van de Grint denkt dat de constructeurskampioen in de ontwikkeling van de nieuwe auto meer last heeft gehad van de windtunnelbeperkingen voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Tegelijkertijd denkt hij dat de impact daarvan beperkt blijft. "Die straf werd in december uitgesproken en dan is eigenlijk al het werk al gedaan. Wel hadden ze nu echt minder tijd om de auto voor 2024 te bouwen", aldus Van de Grint. "Toch denk ik dat het weinig impact heeft. Wel ben ik het met Horner eens dat volgend jaar het moment is dat ze er wat van merken."

Hoe kijkt Kees van de Grint naar de prestaties van Mercedes en Ferrari in 2023? Hoe blikt hij terug op het dominante F1-seizoen van Max Verstappen? En wat vindt hij van Red Bulls keuze om Nyck de Vries vroeg te ontslaan? Dit en meer wordt besproken in een uitgebreide videoterugblik op het F1-seizoen 2023, die bovenaan deze pagina te bekijken is.