Het was een drukte van belang in de pitstraat tijdens de safety car na de harde crash van Lance Stroll in de Formule 1-race in Jeddah. Nagenoeg het hele veld kwam naar binnen om nieuwe banden te halen en bij Red Bull Racing kozen ze ervoor om zowel Max Verstappen als Sergio Pérez naar binnen te halen. Beide heren werden in een mum van tijd van nieuwe rubber voorzien, wat de weg vrijmaakte voor het een-tweetje dat aan het einde van de race op de borden stond. De precisie waarmee de Oostenrijkse renstal dat deed kan op complimenten rekenen van Viaplay-analist Kees van de Grint, ondanks dat Pérez een vijf seconden straf aan de broek kreeg vanwege een unsafe release.

"Als je overal marge hebt, twintig liter benzine over hebt, dat is niks", begint Van de Grint in het programma In de Slipstream. "Dus die pitstop was fantastisch. Er waren ook twee teams die dat niet durfden." Daarmee doelt de voormalig Bridgestone-ingenieur op Mercedes en McLaren. Die teams hielden een van hun coureurs tijdens de safety car op de baan. Dat Red Bull het in leidende positie wel aandurfde, was voor Van de Grint bewonderenswaardig. "Ik vond dat echt geweldig", looft de analist.

Collega-analist Rudy van Buren is ook aanwezig en ook hij is onder de indruk van de manier waarop de formatie uit Milton Keynes de pitstops uitvoerde. "Je ziet al voordat ze de pits in komen dat het spelletje begint. Die auto's hebben tijdens de safety car een deltatijd. Zo snel moeten ze het rondje rijden, of zo langzaam. Daar kun je een beetje mee spelen", legt de simcoureur uit. "Je kan dan een stukje 80 rijden en dan een stukje 140."

Volgens Van Buren was het spelen met de delta de sleutel tot het succes van de double stack. "Je zag ook dat Max gas gaf vlak voordat hij bij de pits was. Daardoor werd het gat wat groter. Dat was precies de tijd die ze nodig hadden, zodat Pérez er achteraan kon", verklaart de analist. Van de Grint zag dat ook en heeft echt enorm genoten van hoe het spel werd gespeeld. "Die uitvoering, dat is echt voor de echte liefhebber. Het is zo fantastisch, die uitvoering. En dat maakt het goed", aldus de ervaren technicus.

