Nyck de Vries knokte zich zaterdag in Monaco naar de twaalfde startplek en finishte zondag op exact dezelfde positie. Na afloop sprak de Nederlander over een solide weekend, maar tevreden was hij niet. De AlphaTauri-coureur staat momenteel onder druk, helemaal omdat Red Bull-adviseur Helmut Marko al een gele kaart uitdeelde eerder deze maand. Kees van de Grint vindt zo'n gele kaart onzin, maar hij had in het prinsdom wel meer van De Vries verwacht.

"Ik zeg heel eerlijk: tegenvallend", antwoordt Van de Grint bij Viaplay op de vraag wat hij van de race van De Vries vond. "Ik vind al die flauwekul van onder druk zetten en een gele kaart, verschrikkelijk. Die jongen moet gewoon zijn kans krijgen. Als je Nyck kent dan weet je dat hij wat aanlooptijd nodig heeft. Dit was wel een baan waar geen excuus was. Deze kent 'ie en heeft 'ie in het verleden al goed op gereden in andere auto's. Ik was optimistisch, want hij zat in Q2 en dicht bij Tsunoda. Tsunoda doet het uiteindelijk dan toch wat beter."

Kalff is een ietwat andere mening toegedaan. "Het is waar en niet waar wat Kees zegt. Ik vind dat Nyck een solide weekend heeft gehad. Stapje voor stapje, gewoon een solide weekend. Hij heeft geen fout gemaakt. De pech die hij had, was dat hij in de eerste helft van de race klem zat achter Piastri. Dat kostte hem veel tijd en daardoor kwam het gat naar Tsunoda. In vrije lucht reed hij vrijwel dezelfde rondetijden. Nyck heeft dus een solide weekend gehad, waar hij mee verder kan en nou gaan we naar Barcelona." Op de vraag of AlphaTauri tevreden kan zijn met het weekend van de Fries, reageert Van de Grint: "Nee. Ik ken Nyck allang en daarom verwacht ik meer van hem. Ik weet dat hij het talent heeft. Het komt niet overeen met de verwachting. Hij heeft nog niet naar behoren gepresteerd. Ik denk niet dat AlphaTauri hem knuffelt en zegt dat 'ie goed gepresteerd heeft." Kalff vult aan: "Ik denk dat ze zeggen dat dit voldoende was, maar het wel beter moet."

Begin deze maand werd gemeld dat Red Bull-reserve Daniel Ricciardo een stoeltje had gepast in het hoofdkwartier van AlphaTauri in Faenza. De Australiër werd genoemd als mogelijke vervanger van De Vries. Ook de naam van Red Bull-junior Liam Lawson werd genoemd. Hij presteert momenteel goed in de Japanse Super Formula. Kalff stipt aan dat De Vries het ene naar het andere compliment ontving na zijn optreden bij Williams in Monza 2022, dat Lawson volgens 'kenners' op dat moment nog niet klaar was voor zijn F1-debuut en nu na een aantal Grands Prix al wordt genoemd als vervanger van de Nederlander. Kalff vindt dat gek. Van de Grint is het met zijn collega eens. "Ik vind dat Nyck het talent heeft en de kans verdient. Zaken als een gele kaart vind ik onzin. Dat neemt niet weg dat, om je te handhaven in deze wereld, hij beter moet presteren."

Video: Nyck de Vries analyseert zijn eigen Grand Prix van Monaco