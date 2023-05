Nyck de Vries haalde zaterdag het tweede kwalificatiedeel in Monaco en mocht zodoende als twaalfde aan de Grand Prix beginnen. De Nederlander kwam goed weg bij de start, maar lag het merendeel van de race achter McLaren-coureur Oscar Piastri op de twaalfde stek. Door de regen ontstond er chaos in de nauwe straten. Na de bandenwissels vond de AlphaTauri-coureur zich terug op P13. Door de remproblemen bij teamgenoot Yuki Tsunoda klom de Fries nog een positie en finishte als twaalfde.

Wat was zijn gevoel na de race? "Al met al was dit een prima en solide weekend", opent hij bij Viaplay. "Ik heb geen misstappen gezet in moeilijke omstandigheden op een moeilijk circuit. Qua pace was het een jojo-effect. Ik denk dat ik in het begin van de race, met Alexander achter mij, teveel richting Oscar heb gepusht. In het midden van die eerste stint betaalde ik daar de prijs voor. Toen kwam Bottas naar mij toe. Hij had eigenlijk hetzelfde. Hij zat vier of vijf ronden achter me. Daarna kon ik het tempo weer oppakken en verloor hij een beetje. Ik denk dat we die stint beter hadden kunnen managen, dus dat we daar een gemiddelde in hadden kunnen vinden."

Na heel wat ronden in droge omstandigheden besloten de hemelpoorten zich te openen. Het eerste water viel in de tweede sector, terwijl de rest van de baan droog bleef. Uiteindelijk werd het hele circuit geteisterd door de late bui. "Er was amper grip", gaat de Nederlander verder. "Het waren hele lastige omstandigheden, maar aan het einde van de race kwam de snelheid weer wat terug. In het begin hadden we geen temperatuur, dat was heel erg moeilijk." Op de vraag of hij blij was met de regen, zegt hij. "Het biedt altijd meer mogelijkheden, maar ook meer risico. Het is wat het is. Het is niet zo dat je denkt: 'Ik wil het wel of niet'. Je dealt met wat er op dat moment gebeurt."

Aan het einde van de race werd AlphaTauri-teamgenoot Tsunoda gevraagd later te remmen om op die manier het gat naar de man achteren te vergroten. De Japanner reageerde furieus dat dit niet mogelijk was. De Vries had ook remproblemen. "Ja, maar iedereen. Ik bedoel, als je zo weinig grip hebt kun je niet aanvallen en koelen de remmen af en banden af. Mijn remmen werkten ook niet top, maar ik denk dat het voor iedereen hetzelfde was. In droge omstandigheden moet je de remmen zelfs koelen. In deze omstandigheden was dat een tegenovergestelde situatie." Op de vraag wat zijn gevoel is aan het einde van het weekend, antwoordt hij: "Ik ben niet tevreden, maar het was een prima weekend."

Video: Nyck de Vries blikt terug op zijn Grand Prix van Monaco