Het Formule 1-seizoen 2023 is allesbehalve geweldig begonnen voor Nyck de Vries, die na zijn indrukwekkende invalbeurt op Monza vorig jaar een zitje bij AlphaTauri kreeg. De 28-jarige coureur, die in klassen als de Formule E en het World Endurance Championship veel ervaring heeft opgedaan, worstelde de eerste vijf races om in de buurt van het tempo van teamgenoot Yuki Tsunoda te komen en viel met name in Baku in negatieve zin op door zijn crashes.

Dat Daniel Ricciardo onlangs een zitje had gepast in de fabriek in Faenza, zoals Motorsport.com had vernomen, wakkerde alleen maar geruchten aan over een eventuele vervanging vóór het einde van het seizoen. Hoewel dit een standaardprocedure is voor de derde rijder, leek het er op dat de Australiër op pole-position zou staan om De Vries te vervangen.

Te midden van alle onzekerheid maakt Red Bull-adviseur Helmut Marko nu duidelijk hoe het precies zit. De Vries zou een harde deadline hebben gekregen om beter te presteren, namelijk de komende triple-header, anders zou hij al vroeg zijn F1-zitje vaarwel kunnen zwaaien. Marko zwakt die verhalen af.

"De komende drie races gebeurt er niets", benadrukt Marko in gesprek met SPORT1. "We hebben met De Vries gesproken en hij is dezelfde mening toegedaan als wij: hij moet zich verbeteren. De achterstand op teamgenoot Yuki Tsunoda, die het geweldig doet, is te groot. Om in voetballerstaal te spreken: Nyck kreeg de gele kaart, maar nog niet de rode. Als hij zich verbetert, zal een rijderswissel niet aan de orde zijn."

Geen onderwerp van gesprek

Mocht De Vries alsnog niet verbeteren in de komende races, dan zit AlphaTauri niet verlegen om vervangers. Vorige week gingen dus verhalen dat Ricciardo dan op pole-position zou staan, maar Red Bull is dan eerder van plan om een van haar jonge talenten in de auto te zetten, gezien de functie van het zusterteam. "In het ergste geval zouden we terugvallen op onze juniorpool. Dat gaat specifiek over Liam Lawson en Ayumu Iwasa", doelt hij op de Super Formula- en Formule 2-coureur. De twee coureurs presteren zeer verdienstelijk in hun klassen: Lawson won zijn eerste race in de Japanse formuleklasse en staat derde, Iwasa is momenteel de nummer drie in de Formule 2. Daarom staat voor Marko één ding vast: "Ricciardo is geen onderwerp van gesprek."

Marko sluit bovendien uit dat Mick Schumacher op het zitje kan rekenen bij aanhoudende tegenvallende prestaties van De Vries. De Duitser stond vorig jaar op de radar bij AlphaTauri, aangezien teambaas Franz Tost hem graag aan boord had gehad. Hij verliet echter de Ferrari-familie om naar Mercedes over te stappen. "Hij is een Mercedes-coureur en komt niet voor in onze plannen. Dienovereenkomstig is Toto Wolff verantwoordelijk voor hem", aldus de Oostenrijker.