Met negentien Grand Prix-zeges, 21 podiumplaatsen en een wereldtitel die zes races voor het einde al veiliggesteld was, heeft Max Verstappen een historisch Formule 1-seizoen 2023 achter de rug. Alle andere rijders, inclusief teamgenoot Sergio Perez, scoorden minder dan de helft van het aantal punten van de Nederlander, die zijn derde opeenvolgende kampioenschap pakte. "Uniek, een prestatie van wereldformaat die heel moeilijk te evenaren is", zegt Kees van de Grint als Motorsport.com hem vraagt om de prestatie van Verstappen te omschrijven. "Er is altijd wat na te streven, maar dit is gewoon een unieke gebeurtenis. Dat we dat dan meemaken als Nederlander. Als het een Mexicaan was geweest, dan waren we er toch iets minder enthousiast over geweest."

Voorafgaand aan het seizoen gaf Van de Grint nog aan te hopen op meer tegenstand voor Verstappen in 2023, maar daar is het niet van gekomen. "Weinig is nog overdreven. Nee, niets. Hij heeft een fantastisch jaar gehad. Hij heeft zich zo ontwikkeld dat hij zo dominant was, maar de weerstand was nul." Het zorgde er regelmatig ook voor dat voor de start van de race al duidelijk was dat Verstappen in principe als winnaar over de finish zou komen. Van de races zelf heeft de Viaplay-analist daardoor naar eigen zeggen ook weinig genoten.

"Ik heb wel een paar acties gezien van onder andere [Lewis] Hamilton, [Fernando] Alonso, maar ook Perez dat ik zei 'oké, dat was wel interessant'. Maar ik heb natuurlijk genoten van de sportman Max Verstappen, hoe je in jouw sport zo dominant kan zijn en daaraan werkt. En dan heb ik ook genoten van die enkele keer dat het niet zo goed liep", legt de voormalig F1-bandenexpert uit, om vervolgens een voorbeeld aan te halen. "In de training bijvoorbeeld, hoe fanatiek hij dan was. Je kunt ook zeggen 'het komt wel goed', maar nee, hij wil het tot het uiterste. Hij heeft zijn concurrenten tot uiterste wanhoop gedreven, dus daar heb ik van genoten."

'Tien, twintig jaar terug voor gek verklaard'

Op basis van de uitstekende statistieken van Verstappen vindt Van de Grint dat zijn landgenoot het indrukwekkendste seizoen uit zijn loopbaan heeft afgewerkt. "Het behalen van die eerste wereldtitel was misschien nog wel indrukwekkender, maar deze resultaten... Het is ongelofelijk dat je zoveel races wint. Ik had bij Viaplay een voorspelling gedaan die al aan de hoge kant lag, maar dan zat ik er nog twee naast. Dit is dus het dominantste jaar uit zijn carrière", stelt de voormalige bandengoeroe van Bridgestone dan ook. Hij denkt dat weinigen de huidige succesreeks zagen aankomen. "Ik denk dat je tien, twintig jaar terug voor gek was verklaard in Nederland autosportland."

Verstappen verbrak in 2023 ook diverse records in de Formule 1, terwijl hij zich definitief in het rijtje met succesvolste F1-rijders ooit schaarde. Slechts vijf coureurs werden vaker wereldkampioen dan de Limburger - Lewis Hamilton, Michael Schumacher (beide zeven keer), Juan Manuel Fangio (vijf keer), Alain Prost en Sebastian Vettel (beide viermaal) - terwijl alleen Hamilton en Schumacher nog boven hem staan qua behaalde raceoverwinningen. Wat zeggen dergelijke statistieken in de ogen van Van de Grint? "Dat is voor mij wel een belangrijke factor, want ik vind het heel moeilijk te beoordelen [wie de beste coureur is]", vertelt hij. "Kijk, wie de beste is, is ook een kwestie van een mening van iemand. Maar het feit dat Hamilton de meeste races gewonnen heeft, dan kun je zeggen: hij is de meest succesvolle." Wat dat betreft geven de huidige statistieken volgens Van de Grint aan dat Verstappen de derde succesvolste coureur aller tijden is.



De bandenspecialist realiseert zich wel dat hierover te discussiëren valt: "Natuurlijk kan iemand er anders naar kijken, want Prost heeft vier wereldtitels gewonnen. Dat kan, maar het is natuurlijk ook iets...", vervolgt hij. "Als je jong bent, je rijdt in de karts en je droomt van de Formule 1, dan kijk je toch naar een legende als Ayrton Senna, een drievoudig wereldkampioen. Nou, die heeft hij [Verstappen] geëvenaard. Iets oudere mensen kijken naar Jackie Stewart, ook een drievoudig wereldkampioen. Die heeft Verstappen ook geëvenaard. En het moet gek lopen, wil hij die vierde titel niet pakken. Dan is hij toch wel uniek."

Hoe kijkt Kees van de Grint naar de prestaties van Mercedes en Ferrari in 2023? Vindt hij dat Perez goed gepresteerd heeft? En wat vindt hij van Red Bulls keuze om Nyck de Vries vroeg te ontslaan? Dit en meer wordt besproken in een uitgebreide videoterugblik op het F1-seizoen 2023, die bovenaan deze pagina te bekijken is.