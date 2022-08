Charles Leclerc kon het F1-seizoen 2022 niet beter beginnen. De Monegask won de openingsrace in Bahrein en zegevierde twee Grands Prix later ook in Australië. Leclerc leidde het WK, maar begon vervolgens fouten te maken. Hij spinde op Imola en schoof later van de baan op Paul Ricard. Daarnaast viel de Ferrari-coureur in Spanje door technisch malheur vanaf leidende positie uit. De overwinning van Max Verstappen op die baan zorgde ervoor dat Leclerc terugzakte tot de tweede stek in de WK-stand. Daarna ging het van kwaad tot erger. De F1-75 liet hem in Baku opnieuw in de steek en Ferrari maakte ook nog eens tactische missers. Daardoor kijkt hij nu aan tegen een achterstand van 80 punten op de regerend wereldkampioen.

Kees van de Grint, Viaplay-analist en voormalig F1-bandenexpert van Bridgestone, vindt het seizoen van Leclerc voorlopig teleurstellend. "Want zo vaak krijg je de kans niet om in de Formule 1 met het beste materiaal te werken", zegt Van de Grint tegen Motorsport.com. "Je hebt materiaal dat een paar races zelfs dominant was. Vervolgens maak jij of het team een fout en gooi je punten weg. Volgend jaar kan het zomaar zijn dat een ander team een superieure auto heeft. Dus je moet de kans grijpen als die voorbij komt. Hij rijdt goed en kwalificeert fantastisch. Hij is ook snel, maar is ook niet helemaal van het kaliber Verstappen, Hamilton of andere groten uit het verleden."

Druk hoort erbij

Op de vraag waar Van de Grint denkt dat het aan ligt, antwoordt hij. "Dat weet ik niet zo goed. Als er wel druk zou zijn, dan is het alsnog niet goed genoeg. Je moet die druk kunnen weerstaan en achter dat stuur ook een koele kikker zijn", vervolgt de Nederlander. "Kijkend naar die beelden waar hij van de baan vliegt [in Frankrijk], dan zie je, en dat is misschien ook vanwege de spanning, dat hij veel te hard die bocht ingaat. Waarom doe je dat? Het was niet nodig om een nog snellere tijd neer te zetten. Als hij constanter reed, had 'ie gedomineerd. Het is wellicht de druk, maar dat is ook part of the game."

Ferrari heeft veel kritiek gekregen op de strategische keuzes. Teambaas Mattia Binotto vindt dat de strategische afdeling geen zwakke plek is van het team. Wat vindt Van de Grint daarvan? "Ik moet daar om glimlachen, want dat is natuurlijk wel zo. Anders maak je die fouten niet. Ik vind het wel goed dat hij [Mattia] geen mensen in het openbaar afvalt en ze niet meteen wegstuurt. Je moet leren van je fouten en naar de toekomst kijken. Je draait het niet meer terug. Je kan schelden en tieren, maar wat los je daarmee op? Het resultaat blijft gelijk. Je kan beter met elkaar bespreken wat er fout is gegaan en zeggen wat de volgende keer beter moet. Het is natuurlijk wel zo dat het niet goed is, maar wat moet de man anders zeggen?" Maar wat is precies het probleem? Ferrari heeft toch genoeg mensen, ook in Maranello, die dat allemaal nauwlettend in de gaten houden? "Misschien is dat wel probleem. Dus dat het te groot is. Te veel informatie kan ook niet werken. De informatie vanuit Maranello loopt altijd iets achter", aldus de man die zelf jaren met Ferrari heeft samengewerkt. "In mijn tijd was er één man die dat bepaalde. Het was vrij simpel. Die had er blijkbaar ook een goed gevoel voor. Misschien loopt het nu wel over te veel schijven."

De volledige zomerreview van Kees van de Grint zie je bovenaan deze pagina.