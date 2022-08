Waarom Binotto vertrouwen houdt in de F1-strategen bij Ferrari

Ferrari gaat momenteel door een lastige periode. Begin dit F1-seizoen werd duidelijk dat het Italiaanse team met de F1-75 een auto had gebouwd die in staat was om races te winnen en duidelijk voor beide titels kon gaan. Het was jaren geleden dat de Scuderia in die positie zat - de laatste F1-titels stammen alweer uit 2007 (coureurs) en 2008 (constructeurs) - maar toch gaat het niet van een leien dakje. De betrouwbaarheid heeft diverse keren te wensen overgelaten. Zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz viel door technisch malheur al een aantal keer uit. Daarnaast sloeg Ferrari vanaf de pitmuur ook op strategisch vlak meerdere keren de plank mis. Dat gebeurde ook tijdens de laatste race voor de zomerstop in Hongarije met Leclerc. De Ferrari-coureur werd halverwege de race op harde banden gezet, maar door koele omstandigheden kreeg hij met geen mogelijkheid temperatuur in de banden. Diverse coureurs vlogen er voorbij. Leclerc zakte hierdoor terug naar de zesde positie.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto houdt vol dat de strategie bij de renstal geen zwak punt is. "Er is altijd ruimte om te verbeteren. Je kunt niet perfect zijn. Dat ga je ook niet worden. Ik twijfel er niet aan dat we altijd vooruitgang moeten blijven boeken met de aerodynamica, het chassis, de power unit, de strategie en andere aspecten", zegt Binotto in een exclusief interview met Motorsport.com. "Ik denk dat ik een geweldig strategieteam heb. Ik zie dat niet als een zwak punt. Op onze races in Monaco, Silverstone en Paul Ricard hebben we kritiek gekregen, maar ik zie het niet als probleem. Ik denk dat we de juiste beslissingen hebben genomen."

Carlos Sainz en Charles Leclerc achter elkaar in Hongarije. Foto: Ferrari

Binotto gaat vervolgens in op de details die door anderen als fouten worden beschouwd. De Italiaan legt uit waarom de gemaakte keuzes nog steeds als juist worden gezien. "Ik ben er niet van overtuigd dat wat wij deden verkeerd was. Ik denk dat het op dat moment de juiste keuzes waren. Soms bleken ze ongelukkig uit te pakken, maar niet verkeerd", vervolgt hij. "Onze strategen hebben ook geweldige dingen gedaan. Beter dan de tegenstanders. In Oostenrijk hadden we bijvoorbeeld de juiste strategie. Dit in tegenstelling tot onze concurrentie. Waarschijnlijk hadden we voor de fout van Charles ook in Frankrijk de beste strategie. Op Paul Ricard hadden we het lef om twee setjes mediums mee te nemen in de race. Om zo'n keuze te maken moet je niet alleen goed zijn, maar ook moedig. Over het algemeen hebben we een goed team. Ik zie het niet als zwakte. Ik denk dat het lastige beslissingen waren in Monaco, Silverstone en Paul Ricard. Ze waren misschien ongelukkig, maar niet altijd verkeerd. Dus nee, ik denk niet dat dit een zwak punt van ons is."

Op Silverstone kwam Leclerc in een soortgelijke situatie terecht als waar Mercedes-coureur Lewis Hamilton mee te maken had in de seizoensfinale in Abu Dhabi vorig jaar. De Brit bleef op oudere banden buiten, terwijl Max Verstappen naar softs wisselde. "Ik geloof dat Lewis de juiste beslissing nam. Max had het uiteindelijk bij het juiste eind. Hij won de titel, maar wat was er gebeurd als het andersom was geweest (Hamilton maakte een pitstop en Verstappen bleef op de baan, red.)? Hoe zou het wereldkampioenschap dan zijn afgelopen? Dat gaan we nooit weten." Ferrari nam eenzelfde besluit met de Monegask in Groot-Brittannië. Leclerc bleef in de late neutralisatie buiten om zijn leidende positie te verdedigen, maar zakte tijdens de korte 'sprintrace' terug naar P4. Al liet Leclerc daar wel een sterk staaltje verdedigingswerk zien. "Als Charles een pitstop maakte, terwijl Lewis op de baan was gebleven met verse banden, hoe zou de race zijn afgelopen? Ik weet het niet. Iedereen heeft een mening over wat we op Silverstone besloten, maar de realiteit is dat we het toch nooit gaan weten."

