In drie races hebben Max Verstappen en Red Bull Racing drie keer nadeel ondervonden van de regels omtrent track limits. In Bahrein haalde de Nederlander Lewis Hamilton in toen hij met vier wielen buiten de baan reed. Daardoor moest hij de koppositie en de zege aan zijn rivaal teruggeven. Vervolgens miste hij de pole-position in Portugal doordat zijn eerste ronde werd afgenomen vanwege het overschrijden van de track limits in bocht 4, waarna hij in de race het punt voor de snelste ronde verloor doordat hij in bocht 14 met vier wielen van de baan was gegaan.

Video: Juan Pablo Montoya over de strijd tussen Verstappen en Hamilton

Zevenvoudig Grand Prix-winnaar Juan Pablo Montoya geniet enerzijds van de strijd tussen Verstappen en Hamilton, maar de track limits geven het geheel wel een controversieel sausje. “Het is geweldig. Ik denk dat het geweldig is voor het tv-spektakel, vooral omdat twee teams er vol voor gaan. Ik denk dat de F1 dat de afgelopen jaren een beetje miste”, vertelde de Colombiaan aan Motorsport.tv. “Dat Mercedes en Red Bull er zo vol voor strijden is heel leuk om te zien. Maar het is iets te controversieel geweest met de track limits. Ik begrijp dat ze de circuits veiliger proberen te maken met uitloopstroken enzovoorts, maar het is zo lastig te controleren en te begrijpen waarom het soms goed en soms fout is. Als er een oordeel geveld moe worden, is dat heel moeilijk. Ik benijd de stewards van de F1 niet.”

Woede bij Red Bull is goed

Helmut Marko verklaarde na de Portugese GP dat Red Bull al een ‘zege, pole en snelste ronde’ is misgelopen vanwege track limits en dat de stewards ‘inconsequent’ handelen. Die frustratie is volgens Montoya niet direct iets verkeerds. “Ik ben opgetogen, omdat ik denk dat dit het woedeniveau bij Red Bull laat oplopen. Ze willen Mercedes echt, echt heel graag verslaan en dat maakt het gewoon cool om naar te kijken. Marko is niet iemand die veel geduld heeft en ik denk dat Max dat ook niet heeft, dus als ze de kans krijgen om ervoor te gaan, zullen ze dat doen.”

Toch verwacht Montoya niet dat het een eenvoudige klus wordt voor Verstappen en Red Bull om Hamilton en Mercedes van de troon te stoten. “Kijk naar Imola: hij [Hamilton] maakte een enorme fout en ging van de baan”, verwijst de voormalig Williams- en McLaren-coureur naar de Grand Prix van Emilia-Romagna. Daar liep Hamilton een ronde achterstand op toen hij bij het dubbelen van George Russell van de baan schoot. “Hij heeft vervolgens veel geluk dat ze de race stopzetten, hij komt in de juiste positie en maximaliseert deze kansen door tweede te worden. Dus hoe versla je Lewis als je zoveel talent en geluk hebt? Dat is heel moeilijk.”