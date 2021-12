Jos Verstappen over eerste F1-titel zoon Max: "Iedereen had tranen"

De prestatie werd namelijk tot in de late uurtjes gevierd. "Red Bull had een feest geregeld waar we eerst naartoe zijn gegaan, maar daar waren wel heel veel mensen. Daarna zijn we naar een boot gegaan met het hele team en daar hebben we wel een aardig feestje gevierd. Ik denk dat ik om zeven uur 's ochtends in het hotel was. Max was nog later", aldus Jos Verstappen tegen de NOS. Niet alleen bij de Verstappens en Red Bull was de blijdschap enorm, ook in Nederland ging het los. Max Verstappen schreef geschiedenis door de eerste Nederlandse Formule 1-kampioen te worden. Ruim zes miljoen mensen zagen de coureur de wereldtitel pakken op het Yas Marina Circuit.

Meteen na de race diende Mercedes twee protesten in vanwege diverse gebeurtenissen in de neutralisatie. Deze werden door de stewards afgewezen, maar de Duitse formatie liet daarna weten de intentie te hebben om in beroep te gaan tegen de beslissingen. Verstappen senior denkt dit vrij weinig gaat uithalen. "Je weet nooit wat ze ermee gaan doen, maar ik denk dat Max weinig kan gebeuren. In het achterhoofd houd je je er toch altijd een klein beetje rekening mee, maar waarom zou de FIA de kampioenschapsbeker donderdag uitdelen? Ik denk dat het wel gelopen is."

Max Verstappen viert de eerste wereldtitel in de Formule 1 met Jos Verstappen. Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Voor vader Verstappen was het een bekroning op al het harde werken van de afgelopen twintig jaar. Max Verstappen was vier toen de eerste meters in de kart werden gemaakt. Ook dit seizoen stond bol van de spanning. "Onbewust speelt er veel meer dan je denkt", vervolgt Jos. "Je moet niet alleen naar de laatste race kijken. Max heeft het hele seizoen ontzettend goed gepresteerd."

Op de vraag of het besef er bij Jos' zoon al is, antwoordt Verstappen senior. "Er komen [op dat moment] veel emoties los. Twee dagen later is het weer de normale gang van zaken. Hij blijft met twee voeten op de grond. Het is een kroon op zijn werk en ook voor het team. Vergeet niet dat zij ook keihard gewerkt hebben", looft de voormalig Formule 1-coureur Red Bull Racing. "Voor mij was het mooi om te zien hoe het team 's avonds was. Iedereen had tranen, was blij en omarmde elkaar."