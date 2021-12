Ruim zes miljoen mensen zagen Verstappen F1-wereldkampioen worden

Max Verstappen reed zondag lange tijd achter de feiten aan, maar wist na een tumultueuze slotfase toch nog te winnen en daarmee de wereldtitel te pakken. Hoewel de kwestie in de protestkamer uitgevochten moest worden, was het feestgedruis bij Red Bull in volle gang. De toestanden in Abu Dhabi werd zondagmiddag door in totaal 6,3 miljoen mensen op Ziggo Sport en Ziggo Sport Select bekeken met een gemiddeld kijkcijfer van 4,9 miljoen. Daarmee lag het marktaandeel ruim boven de 40 procent.

Ook de programma’s van Ziggo rond de F1-finale werden goed bekeken. Bij de voorbeschouwing schakelden in totaal 3,8 miljoen kijkers in met een gemiddelde van 1,2 miljoen. De nabeschouwing werd vervolgens bekeken door totaal 6,9 miljoen mensen met gemiddeld 3,8 miljoen kijkers. Ziggo Sport zond de Formule 1-race en de voor- en nabeschouwing gratis en compleet uit voor alle Nederlandse televisiekijkers.

Zaterdag werd de Formule 1 ook al goed bekeken. De kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi trok zo'n twee miljoen kijkers. Het is voorlopig de laatste keer dat er in Nederland kijkcijfers gedeeld worden van de Formule 1. Met de overname van de rechten door streamingplatform Viaplay zullen de cijfers naar verwachting niet meer gedeeld worden in 2022. Eerder dit weekend werden bekend dat de vertrouwde stemmen Olav Mol en Jack Plooij in 2022 bij Ziggo Sport blijven.

Die zender heeft net als de NOS een sublicentie gekocht en mag derhalve samenvattingen uitzenden.