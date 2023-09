Jos Verstappen met elektrisch superbusje in actie op Nordschleife

Red Bull organiseert komend weekend op Formula Nürburgring, een evenement waarbij diverse topcoureurs in historische en moderne raceauto's en op twee wielen over de Nordschleife rijden. Onderdeel daarvan is ook dat er voor het eerst sinds 2013 weer een Formule 1-auto over het legendarische circuit raast. Eigenlijk kreeg Daniel Ricciardo de eer om daar in de Red Bull RB8 te stappen, maar wegens zijn gebroken hand heeft David Coulthard het stuur overgenomen.

Ook Sebastian Vettel is present, hij neemt plaats in de RB7 waarmee hij in 2011 wereldkampioen werd. Naast moderne F1-bolides zijn er ook enkele exemplaren die al wat ouder zijn. Zo neemt Ralf Schumacher plaats in de Williams FW25 die hij in 2003 bestuurde, rijdt Gerhard Berger in de Ferrari 412-T2 waar hij in 1995 mee racete en zit Mathias Lauda in de Ferrari 312 B3 uit 1974, waar zijn vader Niki Lauda ooit mee racete.

Het blijft echter niet alleen bij Formule 1-bolides. Zo rijdt F1 Academy-coureur Carrie Schreiner met haar bolide over de Nordschleife, terwijl Yuki Tsunoda plaatsneemt in een Honda NSX GT3. Ook is BMW met vier historische auto's van de partij: de Z4 GT3, de M3 E30, de M1 Procar en de V12 LMR, het vorige Le Mans-prototype van het merk. Voormalig F1-coureur Patrick Friesacher stapt intussen in een Toyota Camry NASCAR-bolide van bijna vijftien jaar geleden.

De opvallendste auto die tijdens Red Bull Formula Nürburgring in actie komt, is de Ford Supervan 4.2. Deze bus is voorzien van elektromotoren die gezamenlijk een vermogen van ruim 1400 pk genereren, waardoor die in minder dan twee seconden optrekt van nul tot 100 kilometer per uur. Met het busje werd Romain Dumas eerder in juni nog tweede in de Pikes Peak Hill Climb. Max Verstappen mocht eerder dit jaar al even in de Supervan rijden na de aankondiging van de samenwerking tussen Red Bull Powertrains en Ford, op de Nordschleife valt die eer juist te beurt aan zijn vader Jos Verstappen.

Het elektrische busje waar Jos Verstappen over de Nordschleife mag scheuren: de Ford Supervan.