Herbert: Perez steeds meer een doorn in het oog van Verstappen

Na zeven seizoenen bij Force India en Racing Point leek het Formule 1-doek voor Sergio Perez na 2020 te zijn gevallen. Plots kwam daar een onverwachte overwinning tijdens de Grand Prix van Sakhir. Het zorgde ervoor dat de Mexicaan een krabbel mocht zetten onder een eenjarige deal bij Red Bull Racing. Zijn prestaties in het vorige F1-seizoen waren niet vergelijkbaar met die van de uiteindelijke wereldkampioen Max Verstappen, maar de Oostenrijkse formatie was dusdanig tevreden dat zijn verbintenis met nog een jaar verlengd werd. Kort na de race in Monaco werd bekendgemaakt dat Max Verstappen in ieder geval tot en met 2024 aan de zijde van Perez rijdt.

Sky Sports-analist Johnny Herbert ziet dat Perez stappen maakt en ondanks zijn ruime ervaring in de Formule 1 ook steeds volwassener wordt. "Hij komt steeds een stapje dichterbij en voelt zich meer thuis in het team. Hij heeft uitstekend werk verricht in Monaco en is echt volwassen geworden", zegt Herbert. "Dit is belangrijk voor hemzelf, maar zéker voor het team. Dit omdat het constructeurskampioenschap een belangrijk onderdeel is van de Formule 1. De manier waarop hij racet, is een manier waar de jonge karters naar moeten kijken om zich op te werken tot de F1. Hij gedraagt zich momenteel op een briljante manier en hij wordt alleen nog maar sterker."

Perez bewaart goede herinneringen aan het Baku City Circuit. Afgelopen seizoen kwam hij na een klapband van Max Verstappen en een fout van Lewis Hamilton als eerste over de finish, wat zijn derde podium aldaar betekende. "Dat is alleen Sebastian Vettel daar gelukt", gaat de voormalig F1-coureur verder. "We gaan dus opnieuw naar een baan waar hij zich prettig voelt en dat geeft hem de kans om zijn ware snelheid te tonen. Hij begint voor Max Verstappen inmiddels een doorn in het oog te worden. Het gaat interessant worden hoe die dynamiek zich ontvouwt. Er gaat nog een hoop gebeuren tussen de twee Red Bull-coureurs in Baku en wie eindigt voor wie?"

