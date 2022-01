Herbert hekelt beslissingen Masi: "Hij manipuleerde de regels"

Ruim een maand na de slotrace in Abu Dhabi is de Formule 1-wereld nog steeds niet uitgesproken over de controversiële neutralisatie. Nicholas Latifi parkeerde zijn Williams met nog een aantal ronden te gaan in de muur, wat resulteerde in een safety car. Tijdens de dubbele gele vlaggen besloot Lewis Hamilton vanaf de leiding buiten te blijven, terwijl titelconcurrent Max Verstappen de pits opzocht. De Red Bull-coureur sloot zich weer aan bij het veld en zag diverse coureurs met een ronde achterstand tussen hem en Hamilton zitten. Red Bull-teambaas Christian Horner en Mercedes-teambaas Toto Wolff namen meermaals contact op met wedstrijdleider Michael Masi om aan te geven hoe zij over de situatie dachten. De rest is bekend: Masi besloot alle rijders tussen Hamilton en Verstappen uit te halen, waarna een sprintrace van een ronde volgde. De Nederlander haalde de Mercedes-coureur in, won de Grand Prix en uiteindelijk ook zijn eerste wereldtitel.

Het is erg oneerlijk verlopen Johnny Herbert

Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert is het absoluut niet eens met de beslissingen die zijn gemaakt in de slotfase van de race. De Brit liet eerder al optekenen te vinden dat Masi de F1 te veel schade heeft berokkend en voorspelt daardoor een nieuwe rol of ontslag voor de Australiër. De analist van het Britse Sky Sports vindt dat Masi met de druk had moeten kunnen omgaan en de regels niet op het laatste moment had moeten veranderen.

"De gemaakte beslissing was helemaal verkeerd. Dit is nu het grootste probleem. Het klopt dat Masi onder druk stond, maar in een dergelijke situatie heeft hij wel eerder gezeten. Ook zijn voorgangers hebben dit meegemaakt, zoals bijvoorbeeld Charlie Whiting. Zij konden omgaan met deze druk", vertelt Herbert tegen de Britse nieuwszender. "Je verbuigt niet de regels omdat je denkt dat in het voordeel is van de Formule 1. Je bent ervoor om het eerlijk te laten verlopen. Het is zoals Masi zelf zei aan het einde [tegen Wolff]: 'dit is autoracen'. Je gaat niet pas racen op het moment dat Sir Lewis Hamilton een van zijn beste wedstrijden van het seizoen rijdt. Dit neem je hem toch niet af? Op deze manier werd het voordeel aan Max gegeven." Herbert geeft wel toe dat Red Bull een verstandige beslissing maakte om Verstappen op zachte banden te zetten in de laatste paar rondjes, toch houdt de Engelsman voet bij stuk. "Je verandert niet het reglement om dan nog een ronde te kunnen racen. Het was erg oneerlijk. Het eindresultaat is daarom ook helemaal verkeerd."

Na afloop van de wedstrijd waren veel mensen van mening dat de wedstrijdleiding uit alle macht wilde voorkomen dat het spectaculaire seizoen 2021 als een nachtkaars uit zou gaan en het daarom besloot het veld voor een ronde nog los te laten. Toch vindt Herbert dat het soms simpelweg niet voorkomen kan worden om een race achter bijvoorbeeld de safety car te eindigen. "Zo werkt het niet altijd. Je racet zolang het kan en niet als er zich een incident voordoet zoals in Abu Dhabi [met Latifi]", vervolgt Herbert, die weet hoeveel mensen er in contact staan met Masi tijdens een Grand Prix. "Er speelt van alles bij Masi, maar het kan niet zo zijn dat je op deze manier de regels manipuleert en daardoor de wedstrijd onder een groene vlag wil laten finishen. Dit had niet mogen gebeuren."