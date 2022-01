Brundle: Ontslag Masi lost grotere probleem in F1 niet op

Sinds de controversiële Formule 1-finale in Abu Dhabi staat wedstrijdleider Michael Masi volop in de spotlights. De wijze waarop hij in de zinderende slotfase handelde, zorgde voor heel wat gefronste wenkbrauwen. Met name Mercedes en Lewis Hamilton, die de wereldtitel door een late herstart zagen vervliegen, zijn nog altijd woedend. De FIA startte een onderzoek naar de kwestie en komt begin februari met haar bevindingen. Volgens het Britse Sky Sports laat Hamilton daarvan afhangen of hij in 2022 terugkeert op de grid.

Waar Mercedes lijkt aan te dringen op een vertrek van Masi, denkt voormalig Formule 1-coureur en Sky-analist Martin Brundle niet dat dat veel zal helpen. “Ik weet absoluut zeker dat het vervangen van Michael Masi het probleem niet oplost”, aldus de 158-voudig GP-starter. “Deze baan is gewoon veel te groot voor één persoon in een seizoen over 23 races, wat de komende jaren alleen nog maar meer zal worden. Vroeger, toen er zestien tot achttien races verreden werden, verrichtte Charlie [Whiting, de voorganger van Masi red.] de start en Herbie [Blash, de assistent van Whiting] was de wedstrijdleider totdat Charlie terug was van de starttoren. Zij hadden alles onder controle, maar het is gewoonweg exponentieel gegroeid. Als Masi blijft, heeft hij veel hulp om zich heen nodig. Ik verwacht dat daar op dit moment naar gekeken wordt. En daarnaast, wie zou op dit moment zijn schoenen willen vullen? Masi heeft nog één leven over, dus al met al weet ik niet of dat houdbaar is.”

Stilte voor de storm: Kost de stilte van Hamilton en Mercedes Masi de kop voor F1 2022?

Herbert: Masi heeft F1 te veel schade berokkend

Zijn Sky-collega Johnny Herbert denkt niet dat dat het geval is en voorspelt een nieuwe rol of ontslag voor Masi: “Ik denk dat hij de Formule 1 te veel schade heeft berokkend. In zijn positie moet je het vertrouwen hebben, en ik denk dat dat volledig verdwenen is. Het grote probleem is wie hem gaat vervangen. Ervaring is natuurlijk van groot belang voor degene die deze positie gaat invullen. Michael heeft veel kunnen leren van Charlie. Is er iemand die er op dit moment uitspringt om zijn positie over te nemen? Nee, en dat is nou net het probleem.”

Video: Abu Dhabi grootste blunder uit sporthistorie