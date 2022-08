Bleekemolen: "Betrouwbaarheid Red Bull Racing moet nog beter"

Red Bull Racing heeft met de Hongaarse Grand Prix-overwinning weer een slag geslagen ten opzichte van Ferrari. Max Verstappen leidt het kampioenschap met een stevige voorsprong van 80 punten op Charles Leclerc. Bij de constructeurs staat Ferrari op de tweede plek met een achterstand van 97 punten op Red Bull. De Oostenrijkers hebben weinig te klagen, maar wat kan volgens Bleekemolen nog beter bij het team van Verstappen en Sergio Perez? "De betrouwbaarheid", vertelt hij in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Verstappen en Perez zijn allebei al een aantal keer uitgevallen in het begin van het seizoen. Ook afgelopen weekend was het weer raak. Dit keer waren het wel kleinere zaken met het probleem met de motor in de kwalificatie, daarnaast had Perez de snelheid gewoon niet. Vervolgens waren er de koppelingsproblemen voor Verstappen in de wedstrijd. Ze moesten hierdoor andere settings toepassen. Dat konden ze dus oplossen, maar dat zijn wel kleine dingen die in principe gewoon tijd kosten."

Veranderingen vanaf Spa?

De FIA is momenteel druk bezig om porpoising aan te pakken en maakte hier in Canada een begin mee door een technische richtlijn naar alle F1-teams te sturen. Nog voor de race op Silverstone ontvingen alle formaties een uitgebreide versie van deze richtlijn. Hoewel de internationale autosportbond deze eerst op Paul Ricard wilde laten ingaan, is er toch besloten om dit pas vanaf de Belgische Grand Prix te doen. Niet alleen heeft de FIA een porpoising-maximum op basis van verzamelde gegevens vastgesteld, ook wordt er strenger gecontroleerd op het doorbuigen van de vloer.

Jeroen Bleekemolen verwacht niet dat dit invloed gaat hebben op de pikorde en dat Red Bull Racing en Ferrari ook na de wijziging de dienst gaan uitmaken op de baan. "Natuurlijk moeten de teams wel weer aan de slag", vervolgt de coureur. "Het zit wel dicht bij elkaar. Dus als er kleine verschillen gemaakt gaan worden, is het mogelijk dat de verhoudingen iets anders gaan zijn. In principe verwacht ik dat Ferrari en Red Bull gewoon om de overwinningen blijven strijden, met Mercedes er dicht achter. Dat zal ondanks de nieuwe regels wel zo blijven. Het is wel zaak om door te gaan en te blijven zoeken. De juiste afstelling vinden met deze auto's, is heel lastig. We hebben wel vaker gezien dat teams het allemaal wel een keertje mis hebben. Dan sta je er gewoon niet meer bij."

