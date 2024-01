Button overtuigd: "Hamilton is nu beter dan vijf jaar geleden"

De afgelopen twee seizoenen waren niet om over naar huis te schrijven voor Lewis Hamilton. Na jaren van dominantie moest de zevenvoudig wereldkampioen toezien hoe Red Bull Racing en Max Verstappen het meeste zilverwerk opeisten. Mercedes probeerde met een bijzonder concept haar dominantie in de Formule 1 door te trekken, maar slaagde daar niet in. Het team stapte in 2023 over op een ander concept in de hoop daarmee wel weer races te winnen, maar zover kwam het niet. Zodoende heeft Hamilton nu twee seizoenen zonder zeges achter de rug, waar hij daarvoor nog in elk seizoen sinds zijn F1-debuut wel minstens één zege pakte.

Ondanks dat heeft Hamilton wel bijgetekend bij Mercedes, waardoor de 39-jarige Brit tot en met 2025 voor het team in F1 uitkomt. Oud-teamgenoot Jenson Button stelt dat het voor een coureur in de situatie van Hamilton twee kanten op kan, nu hij al een tijdje niet op de hoogste trede van het podium heeft gestaan. "Als je zoveel jaren wint en dat plots van je afgepakt wordt, kan het twee kanten op", zegt Button in gesprek met Sky Sports. "De ene [optie] is dat je denkt: 'Nou, dan heeft het geen nut meer, ik wil met pensioen, ik zit al lang op de top van mijn kunnen en heb al twee jaar geen race gewonnen.'"

"Maar," vervolgt Button, "het kan je ook hongeriger maken om weer terug te slaan en ik denk dat Lewis zich nu in die positie bevindt. Lewis is zo goed als altijd, zou ik zeggen, als het gaat om zijn snelheid, maar hij lijkt zich nu ook veel meer op zijn gemak te voelen en meer vertrouwen te hebben in zijn kunnen, waardoor hij minder fouten maakt. Dus hij is nu nog beter dan vijf of zes jaar geleden. Dat is lastig [voor zijn rivalen]."

Voor nu moet Hamilton hopen op een competitieve auto voor 2024. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft al duidelijk gemaakt dat de W15 een volledig nieuwe auto zal worden, waardoor de verwachtingen voor het team uit Brackley groot zijn. Button is ervan overtuigd dat Hamilton in zijn huidige staat lastig te verslaan zal zijn als hij een auto krijgt die goed genoeg is voor de zeges. "Als iemand zo sterk is en zoveel vertrouwen heeft, dan is hij lastig te verslaan, zoals je nu met Max Verstappen ziet", besluit Button.