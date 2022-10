Mercedes kwam vrijdag sterk uit de startblokken in de voorbereidingen op de Grand Prix van Japan. George Russell sloot de dag als snelste af en bleef teamgenoot Lewis Hamilton twee tienden voor. De mannen van Red Bull Racing werden op meer dan acht tienden seconde gezet in de tweede sessie. Max Verstappen moest genoegen nemen met de derde plek, kort voor ploegmaat Sergio Perez. Het Duitse merk kan uitstekend overweg met de natte omstandigheden, zo zag ook voormalig F1-coureur Jenson Button. De Brit dicht Mercedes dan ook kansen toe zondag, maar er is één nadeel voor ze.

"De intermediates slijten bijzonder snel, maar Mercedes kan met name wat later in de stint snelle ronden rijden", zegt Button bij Sky Sports. "Hun race pace ziet er keurig uit. De constantheid gaat de slijtage ten goede komen. De W13 kan daar prima mee overweg. Hun enige probleem is dat de kwalificatie waarschijnlijk in droge condities wordt afgewerkt. Die wordt tricky, maar het was wel interessant om te zien wat hun snelheid was in vergelijking met de rest van het veld."

Die snelheid lag op de openingsdag van het Japanse Grand Prix-weekend een stuk hoger dan die bij Red Bull. Button zegt wel dat de Oostenrijkse formatie in de gaten gehouden moet worden wanneer het asfalt droog is. Naar alle verwachting blijven buien zaterdag weg. "Het is een snel circuit met een mooie flow", vervolgt de oud-McLaren-coureur. "Red Bull is met name in snelle bochten sterk. Max houdt ervan als de wagen puntig en wat losser is. Dat is perfect voor op een circuit als Suzuka. Zij zijn het te kloppen team, maar in het nat is dat momenteel Mercedes." Button vlakt ook Ferrari niet uit. De pace van de Scuderia viel vrijdag wat tegen, maar zodra het droog blijft verwacht de Engelsman ook dat zij er staan. "Leclerc is er ook goed in om in de kwalificatie net dat ene snelle rondje te rijden, met name in Q3. Ik kijk enorm uit naar het gevecht zaterdag."

Video: Mercedes topt tijdenlijst in afsluitende vrijdagtraining F1 Japan