Russell sluit natte eerste dag in Japan als snelste af, Verstappen derde

Na de eerste werd ook de tweede oefensessie voor de Japanse Grand Prix op een natte baan afgewerkt. De training was verlengd van zestig naar negentig minuten zodat de teams de nieuwe banden voor 2023 konden testen voor Pirelli, maar vanwege het slechte weer ging er een streep door de bandentest. De Formule 1 besloot desondanks wel vast te houden aan de anderhalf uur die voor de sessie stond ingeruimd.

Nicholas Latifi was na vier minuten de eerste die de baan betrad. De Canadees, die bezig is aan zijn laatste races in de Formule 1, ging op full wets rond in een tijd van 1.56.471, waarna meer coureurs eropuit besloten te gaan. Latifi had zich net naar 1.52.333 verbeterd, toen Carlos Sainz met 1.49.615 naar de eerste stek ging. De Williams-rijder ging daarna bij de chicane nog even rechtdoor maar kon de auto omkeren en zijn weg vervolgen.

Na een klein half uur kwam Lewis Hamilton de baan op. De zevenvoudig kampioen deelde over de boordradio mee dat de baan al bijna droog genoeg was op inters. De Mercedes-coureur reed echter nog wel even door op de full wets om met 1.49.489 een nieuwe snelste tijd op de klokken te zetten. George Russell was op aangeven van zijn teamgenoot de eerste die op de groen gemarkeerde band naar buiten ging. De coureur uit King’s Lynn onderschreef het punt van Hamilton door meteen ruim sneller te gaan. De jonge Brit liet eerst 1.46.891 noteren om later nog 1.45.197 op de klokken te brengen, waarmee hij bijna vier seconden sneller was dan zijn Mercedes-collega. Hamilton was intussen ook op de inters onderweg en nam met 1.44.298 plaats op de eerste stek.

Dat de condities nog listig waren, demonstreerde lokale held Yuki Tsunoda door met flink wat snelheid door de grindbak bij de Degners te stuiven. Charles Leclerc schoot kort daarna rechtdoor bij de hairpin. De Ferrari-coureur kon de auto in de achteruit zetten en zijn weg vervolgen. Later werd duidelijk dat de Monegask met een remprobleem kampte.

Doordat het was opgehouden met regenen, verbeterden de omstandigheden op de baan rap. Max Verstappen meldde zich bovenaan met 1.43.571, maar zag zijn tijd snel verbeterd worden door Hamilton, die 1.43.536 liet noteren. Russell was vervolgens de eerste die onder de 1.43 ging met 1.42.968. Even later zette het drietal opnieuw aan. Verstappen keerde terug bovenaan met 1.42.786, die Hamilton opvolgde met 1.42.170. Russell ging echter opnieuw sneller dan de twee en was nu de eerste die onder de 1.42 dook door 1.41.935 te laten noteren.

Bij het ingaan van de extra dertig minuten die aan de sessie waren toegevoegd, nam de regen weer toe en ging Sergio Perez rechtuit bij de hairpin, wat hem op een ritje door de grindbak kwam te staan. Tijdens het laatste half uur was het rustig op de baan. Verschillende teams, waaronder McLaren, kozen ervoor om niet meer te rijden omdat zij in het eerste uur al hun programma voor de tweede training hadden voltooid. Onder andere Hamilton en Verstappen krikten hun rondenaantal in de extra tijd nog wel verder op, maar paarse sectortijden bleven uit.

Russell bleef dus snelste in de tweede training, voor Hamilton en Verstappen. Perez was met 1.42.834 vijf honderdsten langzamer dan Verstappen en goed voor P4. Magnussen kwam kort voor sluit nog terug op het cicuit op om een laatste keer aan te zetten en klom daarbij op naar de vijfde stek in de tijdenlijst. Sainz was de snelste Ferrari-coureur op de zesde positie. Fernando Alonso, eerder op de dag rapste in de eerste training, kwam ook in de tweede training goed mee. De tweevoudig wereldkampioen klokte met zijn Alpine de zevende tijd. Leclerc kwam na zijn remprobleem wel terug de baan op maar zou niet verder komen dan de elfde tijd.

Er kwamen maar negentien coureurs de baan op tijdens de tweede training op Suzuka. Mick Schumacher kwam niet in actie na een crash eerder op de dag. De Haas F1-coureur deed na afloop van de eerste training een proefstart en verloor onderweg terug naar de pits de controle over zijn auto, waarna hij van de baan spinde en met de voorkant van zijn auto tegen de bandenstapels crashte. Doordat zijn chassis beschadigd was en gewisseld moest worden, was het niet mogelijk voor Schumacher om deel te nemen aan de tweede oefensessie.

Zaterdag om 05.00 uur Nederlandse tijd is de derde training op Suzuka. De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan begint om 08.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Tsunoda en Leclerc gaan van de baan tijdens VT2 in Japan

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Japan: